Трэш какой-то - у Зеленского возмутились из-за нового громкого скандала

В Запорожской области недавно состоялся полномасштабный музыкальный фестиваль Khortytsia Freedom, который вызвал скандал. В Министерстве здравоохранения возмутились проведением массовых мероприятий на фоне ухудшения ситуации с коронавируса COVID-19 . Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, праздник спровоцирует новые вспышки инфекции, по сутки 21 сентября во регионе уже заболели 100 человек.

"Вопрос к организаторам этих праздников — к местной власти, насколько я понимаю: вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных" лидерах "по количеству заболевавших каждый день?" — сказал Степанов.

Он добавил, накануне во время контактов с местными властями представители Запорожье призвали сохранить работу школ и детских садов. Тогда же с местными властями договорились не устраивать никаких массовых мероприятий через большую опасность.

"Обязательно надо было провести такое мероприятие (в Запорожье — ред.), Собрать десятки тысяч людей?.. У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Простите, это просто трэш какой-то — то, что вы делаете. у меня просто нет другого слова, когда я увидел эти фотографии, по проведению этого события. Надо было обязательно проводить концерт таким образом?" — возмутился министр.

Чиновник пояснил, что обратится в соответствующие органы, которые несут ответственность за меры контроля, реагирования и оформления протоколов.