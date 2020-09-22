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Трэш какой-то - у Зеленского возмутились из-за нового громкого скандала

Украина | Читати новину українською
Трэш какой-то - у Зеленского возмутились из-за нового громкого скандала Максим Степанов (фото — facebook.com)

В Запорожской области недавно состоялся полномасштабный музыкальный фестиваль Khortytsia Freedom, который вызвал скандал. В Министерстве здравоохранения возмутились проведением массовых мероприятий на фоне ухудшения ситуации с коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова.

По его словам, праздник спровоцирует новые вспышки инфекции, по сутки 21 сентября во регионе уже заболели 100 человек.

"Вопрос к организаторам этих праздников — к местной власти, насколько я понимаю: вам просто не дает покоя, что вы не находитесь в своеобразных" лидерах "по количеству заболевавших каждый день?" — сказал Степанов.

Он добавил, накануне во время контактов с местными властями представители Запорожье призвали сохранить работу школ и детских садов. Тогда же с местными властями договорились не устраивать никаких массовых мероприятий через большую опасность.

"Обязательно надо было провести такое мероприятие (в Запорожье — ред.), Собрать десятки тысяч людей?.. У меня нет ни одного вопроса к людям, у меня вопрос к организаторам. Простите, это просто трэш какой-то — то, что вы делаете. у меня просто нет другого слова, когда я увидел эти фотографии, по проведению этого события. Надо было обязательно проводить концерт таким образом?" — возмутился министр.

Чиновник пояснил, что обратится в соответствующие органы, которые несут ответственность за меры контроля, реагирования и оформления протоколов.

Как сообщал ONLINE.UA, в Киеве предполагают введение более серьезных карантинных ограничений с учетом эпидемической ситуации, что обостряется. В мэрии упрекнули жителям столицы, которые пренебрегают правилами на фоне увеличения суточного количества случаев COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Минздрав, Максим Степанов, полмтика, Украина, карантин, коронавірус, концерт, эпидемия
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