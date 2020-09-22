Нет оснований - правительство успокоило Украину новым обещанием

Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом будет сохраняться в будущем, нет никаких оснований для его пересмотра. В Министерстве иностранных дел считают, условия поддержки режима полностью выполняются. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

По словам заместителя министра Эмине Джапаров, над разработкой необходимых решений работают почти все государственные учреждения, которые могут быть причастны к управлению страной.

"Сейчас есть четкое понимание и домашнее задание для Украины на большом евроинтеграционном трека. Это пакет реформ, над которым мы работаем ежедневно, включая борьбу с коррупцией и деятельность независимых антикоррупционных органов. Почти все ведомства государства вовлечены в этот трек", — пояснила дипломатка.

Она добавила, пересмотр условий безвизовых пока невозможен.

"Есть четкое понимание как двигаться, а также важно и нужно делать. И все эти действия координируются на самом высоком уровне", — добавила Джапаров.

Она подтвердила, европейская сторона осуществила немалые инвестирования в экономику Украины и развитие системы верховенства права. Киев взамен контактирует с иностранными партнерами и прислушивается к рекомендациям.

На официальном уровне правительство Украины не получил никаких заявлений или намеков, которые говорили бы об угрозе Безвизовые.

"Определенные заявления, которые могут звучать, это пока заявления политических фигур", — резюмировала Джапаров.

Как сообщал ONLINE.UA, в Европарламенте неожиданно для всех заявили об угрозе для безвизового режима в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. С таким громким заявлением выступила немецкая евродепутатка, членкиня комитета по иностранным делам Виола фон Крамон.