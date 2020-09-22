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ПЦР-тестирование в Украине - в МОЗ раскрыли серьезный недостаток

Украина | Читати новину українською
ПЦР-тестирование в Украине - в МОЗ раскрыли серьезный недостаток Коронавірус (фото — pixabay.com)

Коронавирус COVID-19 в Украине продолжает шагать по всем регионам и создавать не абы какую угрозу населению. Между тем украинская власть пытается усилить уровень тестирования на инфекцию параллельно с призывами к людям соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, в первую очередь такое тестирование проходят люди с явными признаками COVID-19.

Все образцы должны попадать в лабораторию в течение 48 часов. Это правило не всегда выполняется, вина в этих случаях лежит непосредственно на врачам или медицинских учреждениях. Больной получает важнейшую информацию только на 3-й или иногда 4-й день.

"Из чего состоит цепь прохождения всех этих документов — мобильная бригада выехала в село, взяла образец, привезла образец в лабораторию после обеда, а на следующий день он уже загружается в машину и проводится процесс тестирования", — пояснил Степанов.

Напомним, по всей Украине утром во вторник, 22 сентября, подтвердили 181 237 случаев COVID-19, за предыдущие сутки 2 884.

Карантин с лета перевели в формат адаптивного — отдельные регионы попадают в различные зоны, предусматривающих различную степень строгости ограничений. В общем режим продлится до 31 октября, даже местные выборы будут проходить в соответствующих эпидемических условиях.

Как сообщал ONLINE.UA, в Запорожской области недавно состоялся полномасштабный музыкальный фестиваль Khortytsia Freedom, который вызвал скандал. В Министерстве здравоохранения возмутились проведением массовых мероприятий на фоне ухудшения ситуации с коронавируса COVID-19.

Ведомство ожидает, что в ближайшие недели в регионе появятся новые вспышки коронавируса.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, карантин, тестирование, ПЦР-тесты, эпидемия, Минздрав, Максим Степанов
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Обновлено:13:11, 22.09.2020

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