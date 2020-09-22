ПЦР-тестирование в Украине - в МОЗ раскрыли серьезный недостаток

Коронавирус
По его словам, в первую очередь такое тестирование проходят люди с явными признаками
Все образцы должны попадать в лабораторию в течение 48 часов. Это правило не всегда выполняется, вина в этих случаях лежит непосредственно на врачам или медицинских учреждениях. Больной получает важнейшую информацию только на
"Из чего состоит цепь прохождения всех этих документов — мобильная бригада выехала в село, взяла образец, привезла образец в лабораторию после обеда, а на следующий день он уже загружается в машину и проводится процесс тестирования", — пояснил Степанов.
Напомним, по всей Украине утром во вторник, 22 сентября, подтвердили 181 237 случаев
Карантин с лета перевели в формат адаптивного — отдельные регионы попадают в различные зоны, предусматривающих различную степень строгости ограничений. В общем режим продлится до 31 октября, даже местные выборы будут проходить в соответствующих эпидемических условиях.
Как сообщал ONLINE.UA, в Запорожской области недавно состоялся полномасштабный музыкальный фестиваль Khortytsia Freedom, который вызвал скандал. В Министерстве здравоохранения возмутились проведением массовых мероприятий на фоне ухудшения ситуации с коронавируса
Ведомство ожидает, что в ближайшие недели в регионе появятся новые вспышки коронавируса.