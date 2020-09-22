ПЦР-тестирование в Украине - в МОЗ раскрыли серьезный недостаток

Коронавирус COVID-19 в Украине продолжает шагать по всем регионам и создавать не абы какую угрозу населению. Между тем украинская власть пытается усилить уровень тестирования на инфекцию параллельно с призывами к людям соблюдать меры безопасности. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, в первую очередь такое тестирование проходят люди с явными признаками COVID-19 .

Все образцы должны попадать в лабораторию в течение 48 часов. Это правило не всегда выполняется, вина в этих случаях лежит непосредственно на врачам или медицинских учреждениях. Больной получает важнейшую информацию только на 3-й или иногда 4-й день.

"Из чего состоит цепь прохождения всех этих документов — мобильная бригада выехала в село, взяла образец, привезла образец в лабораторию после обеда, а на следующий день он уже загружается в машину и проводится процесс тестирования", — пояснил Степанов.

Напомним, по всей Украине утром во вторник, 22 сентября, подтвердили 181 237 случаев COVID-19 , за предыдущие сутки 2 884.

Карантин с лета перевели в формат адаптивного — отдельные регионы попадают в различные зоны, предусматривающих различную степень строгости ограничений. В общем режим продлится до 31 октября, даже местные выборы будут проходить в соответствующих эпидемических условиях.

Как сообщал ONLINE.UA, в Запорожской области недавно состоялся полномасштабный музыкальный фестиваль Khortytsia Freedom, который вызвал скандал. В Министерстве здравоохранения возмутились проведением массовых мероприятий на фоне ухудшения ситуации с коронавируса COVID-19 .

Ведомство ожидает, что в ближайшие недели в регионе появятся новые вспышки коронавируса.