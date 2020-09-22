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Российский оккупант шокировал новым решением по Крыму - что случилось

Политика | Читати новину українською
Российский оккупант шокировал новым решением по Крыму - что случилось Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Оккупационный режим в Крыму обнаружил серьезные проблемы — Кремль не может обеспечить водными ресурсами населением полуострова. Непризнанная власти планируют предоставить людям воду через разработку новых скважин и опреснения морской воды. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на российские СМИ.

По обнародованным данным, ситуация на Крымском полуострове с водой якобы находится под контролем.

"Ситуация с обеспечением водой в Крыму сложная, но контролируемая. Бурятся новые скважины, которые дадут дополнительный приток. При необходимости жителям осуществляется подвоз воды, а также установлены накопительные емкости. Без воды крымчане не останутся", — утверждают в оккупационном режиме.

В то же время в так называемом "комитете по водному хозяйству и мелиорации" проинформировали, водохранилища заполнены на 25% по состоянию на вторник, 22 сентября. Сейчас оккупанты изучают возможность для установки оборудования по опреснению черноморской воды.

До оккупации воду крымчанам поставляли непосредственно с материковой Украины, после 2014 года это стало невозможным.

Напомним, 24 августа ввели график подачи воды, хотя "власть", которую назначил Кремль, уверяла, что все проблемы с водой удастся решить. Поставка воды ранее ограничили в Симферополе, 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов до 100 тысяч кубометров в сутки, ее будут подавать по часам — только утром и вечером.

Как сообщал ONLINE.UA, крымчане шокированы от нового решения оккупантов. Они возмущены тем, что еще совсем недавно российское "руководство" украинского Крыма уверяло в том, что проблем с водой на полуострове нет, но внезапно изменило мнение.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Кремль, Россия, аннексия, агрессия, оккупация, Крым, Украина, вода
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