Современное освещение для каждой комнаты – какие люстры купить, подходящие к любому интерьеру

Дизайн интерьера в современном стиле оставляет широкий выбор по типу мебели, цвету стен или освещению. Есть лишь несколько основных правил, которых вы должны придерживаться, чтобы ваша квартира выглядела современной. Одним из правил мы поделимся в нашей статье. А именно, какие лучше люстры купить для освещения современных аранжировок.

Основные тренды в современных интерьерах

Вся мебель и аксессуары должны быть выдержаны в стиле минимализма. А это значит, что нужно выбирать технику без дополнительных украшений. Квартира должна выглядеть просторной, ее можно украсить выразительными акцентами. Современный стиль любит классические цвета.

Независимо от того, какую мебель или цвет стен вы выберете для современной квартиры, вам потребуются светильники, которые стильно подчеркнут характер вашего интерьера.

Позаботьтесь о правильной расстановке освещения в квартире

То, как мы разместим светильники в квартире, имеет решающее значение. С помощью освещения мы можем разделить жилые зоны, сделать комнаты больше или меньше и задать нужное настроение. Поэтому тщательно спланируйте, где вы будете размещать светильники каждого типа, прежде чем вы отправитесь в магазин люстр.

Потолочные светильники и споты как основное освещение

Потолочные светильники, подвешенные в центральной точке комнаты, являются часто используемым решением. Однако помните, что у него есть как достоинства, так и недостатки.

Особенности:

Преимущество такого решения в том, что потолочный светильник равномерно освещает всю комнату. Мы не рекомендуем устанавливать лампы в центральной точке комнаты, если вы хотите осветить определенные части комнаты, например, гостиную или обеденную зону. В качестве центрального светильника лучше подвесные люстры купить. Помните, что потолочные люстры можно установить и над выбранной зоной квартиры. Например, красиво смотрится люстра над диваном в гостиной. Внешний вид потолочного точечного светильника отлично вписывается в минимализм современной квартиры. Вы создадите климат в определенной зоне квартиры, используя лампочки подходящего типа. Холодный цвет света сделает интерьер строгим, а теплый цвет сделает комнату более расслабляющей.

Чтобы помочь вам выбрать подходящее освещение, мы составили список светильников в современном стиле, которые подойдут для любого типа помещения. Представленное здесь освещение отлично смотрится на кухне, в гостиной, столовой, а также в спальне, офисе или молодежной комнате.

Хромированная подвесная люстра

Один из наиболее часто приобретаемых светильников для современных интерьеров. Он имеет множество применений:

Украсить интерьер можно подвесным светильником — для еще более интересного эффекта можно повесить несколько хромированных светильников на разной высоте. В широком ассортименте вы точно найдете люстры недорого, поэтому можно собрать интересную композицию. Вы можете повесить светильник над столом или столешницей — благодаря регулировке высоты и направленному вниз свету хромированный подвесной светильник отлично адаптируется к высоте комнаты и точно освещает поверхность столешницы. Хромированная подвесная люстра с шарообразным абажуром подходит для всех типов современных помещений. Металлический блеск придает интерьеру элегантность и подчеркивает его минималистичный вид. В гостиной, спальне или даже ванной подвесной светильник можно использовать как декоративное освещение. Однако и в столовой, и на кухне как функциональный светильник, освещающий поверхность стола.

Люстры с абажуром

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Почему стоит выбирать недорогие люстры с абажурами:

Такие люстры выглядят минималистично, но при этом мягко согревают современный интерьер. Это связано с материалом абажуров, который добавляет в комнату уюта.

Подвесной светильник с абажуром впишется в любую комнату — кухню, спальню, гостиную, столовую или холл.

На данного типа люстры цена колеблется в широком диапазоне. Поэтому независимо от того, какой бюджет отведен на покупку, вы точно подберете оптимальный вариант.

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