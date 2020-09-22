Тотальный карантин уже близко - эксперт наконец объяснил, к чему готовиться украинцам

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин обратил внимание украинских граждан на то, что в течение первых недель нового учебного года многие школы в разных регионах нашей страны начали массово переходить на карантин. По мнению эксперта, как только придут морозы, учебные заведения будут массово переходить на тотальный карантин и к этому нужно подготовиться всем украинцам. Александрин подчеркнул, что любое открытие школ может превратиться в "очаг" заражения коронавируса. По мнению специалиста, сейчас главная проблема — это то, что садики и школы не оснащены самым основным — вентиляцией, которая служила бы главным средством для профилактики инфекций. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание VseOsvita .

"До тех пор, пока мы не научимся следить за циркуляцией воздуха, с температурным режимом, за влажностью воздуха в закрытых помещениях, все эти миллиарды гривен от МОН и непонятные закупки средств индивидуальной защиты будут просто уходить в никуда", — поделился своим мнением эксперт.

По словам эпидемиолога, детские сады и школы могут не справиться со второй волной COVID-19 . Андрей Александрин отмечает: если эпидемиологическая ситуация в Украине приведет к тому, что все школы массово будут переходить на дистанционное обучение, то возникнет еще одна проблема — нехватка технических средств. Ведь, согласно статистике ЮНЕСКО, около трети украинских учеников не имели доступа ни к одному из форматов обучения и не могли учиться онлайн.

Стоит также напомнить о том, что с 21 сентября в Украине обновили карантинные зоны, однако школы на большинстве территорий будут работать. Так, в 8 из 14 административных единиц, в которых установлено красный уровень эпидемиологической опасности, будет разрешено посещение учебных заведений. Что важно понимать, красный уровень эпидемической опасности вводят при загруженности коек в больницах региона более 75% и превышении среднего уровня заболеваемости случаев на 100 000 населения за 14 дней больше чем в 5 раз.