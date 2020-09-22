Глава Минздрава Степанов набросился с обвинениями на украинских врачей - первые подробности

Министерство здравоохранения всколыхнул новый скандал после громкого заявления главы ведомства Максима Степанова, прозвучавшее во время брифинга 22 сентября. Руководитель Минздрава начал бить тревогу из-за того, что некоторые пациенты, которым сделали тесты на выявление коронавируса в государственных лабораториях Минздрава, ожидают свои результаты больше недели или даже более чем 10 дней. По словам чиновника, обычно задержка результатов тестирования на коронавирус случается по вине врачебного персонала и медицинских учреждений. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт укранского ведомства.

"Иногда мы сообщаем врача или больницу, а непосредственно больного сообщают уже на 3-4 день. Это единичные случаи, которые мы исправляем. У нас постоянно работают мониторинговые группы, которые ездят по областям и реагируют на эти обращения", — подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, Максим Степанов обратил внимание на то, что на отбор и получение образцов для анализа в приоритете те люди, которые имеют признаки коронавируса, пневмонию. И, конечно же, госпитализированные с этими симптомами. Чиновник также отметил, что образец пациента должен быть доставлен в лабораторию в течение 2 суток. А температура перевозки должна составлять от 2 до 8 градусов.

"Из чего состоит цепь прохождения всех этих документов — мобильная бригада выехала в село, взяла образец, привезла образец в лабораторию после обеда, а на следующий день он уже загружается в машину и проводится процесс тестирования", — пояснил Максим Степанов.

Стоит обратить внимание на то, что со вчерашнего дня в Украине провели 42 478 тестирований на коронавирус. Из них 20 781 исследования методом ПЦР, а остальные 21 697 — методом ИФА. Кроме того, отмечается, что во вторник, 22 сентября, уже обнаружили 2884 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 181 237 человек, из них 3642 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно ученые из разных уголков мира обратились к официальной Москве с открытым письмом, в котором жестко раскритиковали первую "вакцину", произведенную в РФ.