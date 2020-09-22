Немецкие власти поразили новостями о Навальном - неутешительные детали

Федеральные правоохранительные органы Германии не смогут провести полноценное расследование покушения на российского оппозиционера Алексея Навального. Журналисты отметили серьезную проблему, которая стоит на пути к этому. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

По обнародованным данным, инцидент с отравлением находится за пределами немецкой юрисдикции, правоохранительные органы не могут открыть соответствующее дело.

Представители федерального правительства страны обратились за официальными разъяснениями к генеральному прокурору в Карлсруэ. Чиновники хотели узнать, может ли Берлин проводить расследование — это произошло накануне официального заявления канцлера Ангелы Меркель о следах яда "Новичок" в организме политика.

Немецкие власти не может начинать расследование также по той причине, что покушение на Навального не относится к категории военных преступлений. Берлин не может сослаться на положения универсальной юрисдикции по Международным уголовным кодексом.

В отличие от покушения в Великобритании на скрипача, семью бывшего разведчика, Навального пытались отравить на территории России. Расследование станет возможным только в случае гибели оппозиционера в ФРГ, однако местные правоохранительные органы могут также вмешаться, если его состояние внезапно ухудшится.

Напомним, инцидент с Навальным произошел 20 августа, когда тот летел из Томска в Москву. На борту лайнера оппозиционеру стало плохо, его эвакуировали в больницу города Омск путем срочной посадки. Позже отравленного политика отправили на лечение в Германии.

Как сообщал ONLINE.UA, Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение в Германии после скандального отравления, срочно обратился к команде главы Кремля Владимира Путина и озвучил бескомпромиссную требование — он хочет, чтобы ему вернули одежду, в которой он попал в больницу в российском Омске.