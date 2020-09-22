Это неприемлемо - США поставили Путина на место из-за его выходок

Соединенные Штаты готовы реализовывать жесткую реакцию на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Государственный департамент обратил внимание на необходимость получения четких данных по этому поводу. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью госсекретаря Майкла Помпео изданию Bild.

По его словам, Вашингтон никоим образом не обходит подобные резонансные инциденты.

"США ясно дали понять, что применение химического оружия неприемлемо. Когда было применено химическое оружие против скрипач, мы однозначно отреагировали. Нет причин считать, что США не отреагируют должным образом на то, что могло произойти, как только будут в распоряжении все факты", — пояснил Помпео.

Также отравление Навального снова накануне прокомментировал президент Дональд Трамп, он был более сдержанным по сравнению с американским дипломатом. Политик-республиканец во время визита в штат Огайо не обвинил ни одну из сторон в покушении на оппозиционного коллегу из России.

"Мы поговорим об этом в другой раз", — подчеркнул американский лидер.

20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. У него диагностировали токсическое отравление — он впал в кому, из которой немецким медикам удалось вывести политика только 14 сентября.

2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что оно само отравили с целью заставить замолчать. Она ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Как сообщал ONLINE.UA, федеральные правоохранительные органы Германии не смогут провести полноценное расследование покушения на российского оппозиционера Алексея Навального. Журналисты отметили серьезную проблему, которая стоит на пути к этому.