Новая теория заговора о событиях в Беларуси - оскароносный режиссер шокировал обвинениями

Протесты в Беларуси собирают тысячи людей в, вероятно, любом городе республики, однако не все верят своим глазам при просмотре фотографий. Российский режиссер Никита Михалков утверждает, что заметил компьютерную графику на изображениях с митинга в Минске. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его Youtube-канал.

По словам оскароносного режиссера, он говорит с уверенностью "как профессионал".

"Вот видите эту фотографию? Какое море людей, посмотрите! А теперь обратите внимание на просвет у первых рядов, между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Его не может быть, там должно быть все забито вторым, третьим, пятым рядом внизу. Видите, его нет? Это чистая, абсолютно компьютерная графика", — подчеркнул Михалков.

Для демонстрации своего внимательного взгляда он привел кадры, которые получил Telegram канал Nexta — это медиа, активно освещает протесты и известно антиправительственной позицией.

"Посмотрите, как (площадь) заполнена во время демонстраций. Ну вы видите, что даже стеклянный купол фонтана заполнен людьми? Это невозможно", — добавил режиссер.

Что интересно, он в ролике пользуется фотошопный версии фотографии, поскольку оригинал от Nexta выглядит иначе.

В то же время Михалков выступал в поддержку протестующих, которые имеют право высказать недовольство из-за 80% Александра Лукашенко на выборах президента.

Напомним, протесты вспыхнули по всей Беларуси с 9 августа, когда ЦИК объявила итоги голосования.

Как сообщал ONLINE.UA, представители стран Евросоюза в понедельник, 21 сентября, собрались на плановую встречу для обсуждения санкций против режима Александра Лукашенко. Дипломаты неожиданно не смогли принять общего решения по реакции на жестокую политику частично признанного президента.