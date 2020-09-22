Новости

Лента новостей

Зеленский провел неотложные международные переговоры - что о них известно

Политика | Читати новину українською
Зеленский провел неотложные международные переговоры - что о них известно Зеленський та Боррель (фото — president.gov.ua)

Украинский президент Владимир Зеленский провел важнейшую встречу с Жозепом Боррелем — верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности. Европейский дипломат начал свой визит в Украину во вторник, 22 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его Twitter и Офис президента.

По словам представителя ЕС, Брюссель всегда поддерживал позицию Киева перед сегодняшними вызовами.

"Рад встрече с президентом Зеленским. ЕС стоит на стороне Украины, ее суверенитета и ее народа. Мы сильным и надежным партнером Украины в поддержку эффективного процесса реформ на благо всех украинский", — проинформировал Боррель.

В президентской пресс-служб объявили, что главными темами встречи стали текущая ситуация на Донбассе после введения нового режима прекращения огня, события в Крыму и состояние договоренностей с российской стороной.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появился постоянно действующий площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинский на территории временно оккупированного Крыма, в общем вопрос возвращения нашей оккупированной территории", — подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, европейская делегация может воочию увидеть, как украинские военнослужащие соблюдают перемирие, которое ввели с полуночи 27 июля. На уровне ООН и ЕС крайне важно сохранить тематику урегулирования ситуации в Украине, считает он.

Визит Борреля в Украине разрабатывали еще на весну 2020 года, однако планы сорвала эпидемия коронавируса, которая заблокировала границы между государствами.

Как сообщал ONLINE.UA на сайте Еврокомиссии говорится, что во время визита в Киев Боррель встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром обороны Украины Андреем Тараном и посетит офис Консультативного миссии Европейского Союза (EUAM) в Украине.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, полмтика, Украина, Жозепу Боррель, Евросоюз, переговори, встреча
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 181237 +2884
Выздоровели 79901 +1717
Летальные 3642 +59

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 22.09.2020

Онлайн референдум
  • Должна ли Украина обеспечить Крым водой?
  • Да Нет

    Ответили 129615

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...