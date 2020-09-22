Будет тяжелый поединок - бельгийцы Гента о предстоящем матче против Динамо

Уже вскоре бельгийский "Гент" выйдет на поле против киевского "Динамо" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Главный тренер иностранного клуба оценил долгожданную игру. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на nieuwsblad.be.

По словам Вима где Декера, киевский клуб имеет серьезные навыки, однако его подопечные все же обладают шансами на победу.

"Динамо" очень серьезной командой. Они очень организованно и компактно играют в обороне, а их состав — отличный сплав молодости и опыта. Нас ждет тяжелый поединок, но я уверен, что у нас есть шанс", — пояснил де Декер.

Важный для украинского клуба матч запланирован на вечер среды, 23 сентября. Накануне "динамовцы" уже отправились в Бельгию.

В течение 55 лет выступлений на полях еврокубков "Динамо" противостояло бельгийским клубам в 5-ти парных раундах, в целом это 10 матчей. Киевляне побеждали "Гент" дважды — в 2010 году со счетами 3:0 и 3:1, это единственная команда, которую они преодолели в обоих поединках.

Последний раз с бельгийцами "бело-синие" встречались в прошлом году, тогда "Брюгге" одержало победу в первой игре (0:1), а вторая завершилась динамичной ничьей (3:3).

На предварительном этапе "Динамо" встретилось на поле НСК "Олимпийский" с нидерландским "АЗ" (Алкмар). Они провели только одну игру, согласно обновленным правилам УЕФА, в которой киевляне одержали победу со счетом 2:0.

Как сообщал ONLINE.UA, румынский тренер Мирча Луческу отметился лишь несколькими матчами с киевлянами "Динамо", однако уже повлиял на поведение футболистов. Президент клуба Игорь Суркис утверждает, что "переходный" период для нового тренера не закончился, он даже живет на базе.