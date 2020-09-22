ЕС поставил новые срочные требования Украине - что происходит

Украина может получить новый пакет финансовой помощи от Евросоюза — в виде кредита. Верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель рассказал об условиях предоставления пакета. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на его брифинг 22 сентября в Киеве.

По словам дипломата, Киев получил от Брюсселя беспрецедентную помощь для борьбы против эпидемии коронавируса COVID-19 .

"Это почти 200 млн евро. И это самая помощь, которая была предоставлена наших восточным партнерам. Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, связанных с экономическим спадом, который был вызван Коронавирусная пандемией", — пояснил Боррель.

Он добавил, позиция ЕС в этом вопросе неизменна, украинской стороне для сотрудничества следует закреплять правовую систему.

"Но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", — добавил верховный представитель.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский поставил подпись на законопроекти, который обеспечивает получение европейского кредита в 1,2 миллиарда евро.

Напомним, Хосеп Боррель прибыл в Украину во вторник, 22 сентября. Этот визит планировали еще весной, однако его сорвал карантин из-за COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский провел важнейшую встречу с Хосеп боррелий — верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности.

В президентской пресс-служб объявили, что главными темами встречи стали текущая ситуация на Донбассе после введения нового режима прекращения огня, события в Крыму и состояние договоренностей с российской стороной.