Сложный вопрос - Боррель поставил точку по безвизу ЕС с Украиной

Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель, который прибыл в Киев во вторник, 22 сентября, отреагировал на слухи о вероятности отмены безвизового режима с Украиной. Он пояснил, что дата просмотра этой договоренности уже миновала. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг дипломата.

По его словам, украинская сторона придерживается договоренностям и поддерживает условия для существования режима.

Инциденты вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры могут теоретически повлиять на ситуацию, однако не ранее следующей даты пересмотра, когда разрабатывают соответствующий отчет.

"Это сложный вопрос. Что касается приостановления безвизового режима, то в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020 Согласно этому отчету было подтверждено, что Украина соответствует всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. По сей день так есть, это было подтверждено", — пояснил Боррель.

Верховный представитель отметил, в отчете говорится о важности дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов, а также о недопустимости политизации работы правоохранительной системы.

Безвизовый режим действует с 2017 года, на протяжении последних недель в политических кругах распространяется идея о возможности отмены договоренностей через недовольство европейских партнеров решениями Киева.

Как сообщал ONLINE.UA, Украина может получить новый пакет финансовой помощи от Евросоюза — в виде кредита. Верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассказал об условиях предоставления пакета.