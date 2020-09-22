Больше нельзя - в МОЗ поразили обещанием о борьбе с эпидемией

Способности украинской системы здравоохранения позволяют подготовить около 52 тысяч мест в больницах исключительно ля приема пациентов с COVID-19 . Министр здравоохранения Максим Степанов выступил с объяснением текущей ситуации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью чиновника для "Левого берега".

По его словам, власть готовится к развертыванию 16 тысяч коек, после этого значения будет доведено до упомянутого выше.

"Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которую можем развернуть "под ковид", это 50-52 тысяч. Больше нельзя", — пояснил Степанов.

Сейчас, по состоянию на середину сентября, по всей Украине для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19 или непосредственно диагнозом выделено 36 тысяч мест в больницах.

Министр воспользовался случаем и напомнил гражданам Украины — социальная дистанция, маски, антисептики стали главными средствами в преодолении эпидемии коронавируса, они демонстрируют результат.

"Болезнь передается воздушно-капельным путем, поэтому нет другого варианта, кроме как пользоваться маской и соблюдать дистанцию", — подчеркнул Степанов.

Напомним, по состоянию на 22 сентября количество случаев коронавируса по всей стране достигла 181 237.

Как сообщал ONLINE.UA, пандемия стала переломным моментом для всего человечества, считает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Он сравнил сегодняшнюю ситуацию с 1945 годом, когда завершилась Вторая мировая война.