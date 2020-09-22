Зеленский напомнил о срочной задаче правительства - к чему готовиться

В Офисе президента состоялось важное совещание по поводу преодоления коронавируса COVID-19 . Государственный лидер Владимир Зеленский поднял вопрос о повышении зарплат для медиков в эту трудную минуту. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

По обнародованным данным, главным вопросом совещания стало состояние обеспечения медицинской отрасли необходимыми ресурсами.

"На каком этапе повышение зарплат врачей, наших медиков, которые в условиях коронавирусной кризиса героически спасают человеческие жизни?" — задал вопрос Зеленский главе МОЗ — Максиму Степанову.

Тот объяснил, уже в конце сентября медики начнут получать повышенные зарплаты, пока представители Национальной службы здоровья подписывают договора с 1600 больницами. На обеспечение выделяют дополнительно 6 миллиардов гривен.

"Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами", — обратил внимание Зеленский.

Также президент напомнил о 100 миллионах гривен, до сих пор не потратили на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. С 2,9 миллиарда, которые предоставили для обеспечения лабораторий МОЗ и средства индивидуальной защиты, потратили только 514 миллионов.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделение будут, а техники у них — нет", — отметил он.

Глава государства резюмировал, бюджет должен иметь заложенными средства на воссоздание в Украине современной биологической лаборатории. Там специалисты смогут работать над разработкой вакцин.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство здравоохранения всколыхнул новый скандал после громкого заявления главы ведомства Максима Степанова, прозвучавшее во время брифинга 22 сентября. Руководитель Минздрава начал бить тревогу из-за того, что некоторые пациенты, которым сделали тесты на выявление коронавируса в государственных лабораториях Минздрава, ожидают свои результаты больше недели или даже более чем 10 дней.