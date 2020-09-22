Умер человек - команда Путина вляпалась в позорный международный скандал

Команда российского главы Владимира Путина оказались в эпицентре нового резонансного международного скандала. Власти Германии официально заявили о том, что мощная кибератака на университетскую клинику в Дюссельдорфе, вероятно, была осуществлена с территории России. Эту информацию подтвердили в Министерстве юстиции земли Северный Рейн-Вестфалия. Как уже упоминалось ранее, хакерская атака на университетскую клинику Дюссельдорфа произошла 17 сентября и из-за нее умерла 78-летняя женщина. Согласно последним данным, хакеры применили вирус-шифровальщик DoppelPaymer. Частные компании, специализирующиеся на вопросах компьютерной безопасности, говорят, что подобный тип вируса неоднократно применялся против компаний и учреждений по всему миру хакерской группой, работающей из России. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Хакерам удалось отключить 30 серверов клиники вместе с программным обеспечением приемного отделения. В результате машина "скорой помощи", в которой находилась пациентка с подозрением на разрыв аорты, вынуждена была ехать в более отдаленную клинику в городе Вупперталь. Впоследствии женщина скончалась в больнице", — говорится в сообщении издания.

Стоит обратить внимание на то, что прокуратура ФРГ уже ведет расследование против неизвестных лиц по факту непреднамеренного убийства. Что важно понимать, вирус-шифровальщик очень часто используется хакерами с целью вымогательства. Попав в систему, вирус шифрует пользовательские файлы, требуя выкуп за ключ расшифровки.

Немецкие журналисты утверждают, что настоящей целью атаки был университет в Дюссельдорфе. После того как полиция сообщила хакерам, что их кибернападение остановило деятельность медицинского учреждения, они прислали ключ расшифровки. Однако, как пишут местные СМИ, компьютерная сеть клиники до сих пор не может работать в нормальном режиме.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Дональда Трампа сделала Владимиру Путину последнее предупреждение после отравления Алексея Навального.