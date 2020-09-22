На сколько лет диабет сокращает жизнь - ученые наконец-то ответили

Ученые наконец решили смоделировать продолжительность жизни у людей с диабетом и без него. По словам исследователей, в среднем люди с диабетом 1 типа живут на 8 лет меньше, а люди с диабетом 2 типа — на 2 года меньше. К такому выводу пришли медики из Университета Манчестера. Стоит обратить внимание на то, что ученые применили относительные показатели смертности от диабета и показатели численности населения для каждого возраста и пола, а затем рассчитали ожидаемую продолжительность жизни в будущем для групп населения с диабетом 1 типа, диабетом 2 типа и без диабета. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на медицинское издание Medicall Press.

Исследователи использовали данные 6165 врачей общей практики, которые вели 41,3 миллиона пациентов, из которых 21,7 тысячи имели диабет 1-го типа и 2,5 миллиона — диабет 2-го типа.

В среднем человек с сахарным диабетом 1-го типа теряет до 7,6 года жизни.

А люди с сахарным диабетом 2-го типа до 1,7 года жизни.

Нельзя не обратить внимание на то, что авторы не учитывали данные о смертности на национальном уровне. Кроме того, вполне вероятно, что смертности способствуют и другие факторы, такие как курение, малоподвижный образ жизни, избыточный вес, гипертония.

"Они станут предметом будущего полного анализа с данными на уровне общей практики", — говорится в сообщении.

Также ученые обращают внимание на то, что наследственность и ожирение — это два ключевых фактора развития сахарного диабета, от которого, к слову, страдают более 400 млн людей во всем мире. Новое исследование ученых из Британии подтвердило тот факт, что ожирение является весомым индикатором развития болезни.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что ученые из Иллинойского университета в Урбане-Шампейн сделали новое открытие о положительном влиянии кофе на организм человека. Как оказалось, кофейные зерна полезны людям, страдающим ожирением и сахарным диабетом второго типа.