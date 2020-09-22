Путин шокировал мир новым бесстыдным предложением - что случилось

22 сентября глава Кремля Владимир Путин, выступая на
Кроме того, по словам российского президента, для успешной борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями Россия предлагает построить так называемые "зеленые коридоры" для движения жизненно необходимых товаров.
"Хотел бы снова привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией", — добавил глава Кремля.
Владимир Путин цинично отметил, что сейчас самая важная миссия политики — "прокладывать дорогу торговли... а не связывать руки бизнесУ и деловой инициативЕ".
Нельзя не упомянуть о том, что в марте 2020 российский президент заявлял, что ему безразличны санкции западных стран, введенные против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.
Стоит напомнить о том, что Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза и Украина ввели против России и отдельных россиян санкции за аннексию и агрессию. Россия захватила полуостров Крым в феврале-марте 2014 года, а в апреле-мае того же года спровоцировала сепаратистские настроения и вооруженный конфликт на востоке Украины — в Донецкой и Луганской областях.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Белый дом придумал новый план, о котором уже успел рассказать международному сообществу. Так, глава Государственного департамента Штатов Майк Помпео заявил, что США планируют создать коалицию для того, чтобы остановить завершения строительства российского скандального газопровода "Северный