Путин шокировал мир новым бесстыдным предложением - что случилось

22 сентября глава Кремля Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, шокировал международное сообщество новым заявлением — он отметил, что для восстановления мировой экономики в период пандемии необходима "расчистка от ограничений и санкций". По его словам, расчистка, освобождение мировой торговли барьеров, запретов, ограничений, санкций "могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращение безработицы". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

Кроме того, по словам российского президента, для успешной борьбы с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями Россия предлагает построить так называемые "зеленые коридоры" для движения жизненно необходимых товаров.

"Хотел бы снова привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых зеленых коридоров, свободных от торговых войн и санкций, прежде всего для товаров первой необходимости, продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией", — добавил глава Кремля.

Владимир Путин цинично отметил, что сейчас самая важная миссия политики — "прокладывать дорогу торговли... а не связывать руки бизнесУ и деловой инициативЕ".

Нельзя не упомянуть о том, что в марте 2020 российский президент заявлял, что ему безразличны санкции западных стран, введенные против Российской Федерации из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины.

Стоит напомнить о том, что Соединенные Штаты Америки, страны Европейского Союза и Украина ввели против России и отдельных россиян санкции за аннексию и агрессию. Россия захватила полуостров Крым в феврале-марте 2014 года, а в апреле-мае того же года спровоцировала сепаратистские настроения и вооруженный конфликт на востоке Украины — в Донецкой и Луганской областях.