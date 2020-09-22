Теперь будут только сажать - Зеленский озвучил важное предупреждение украинцам

22 верен глава государства Владимир Зеленский подписал закон, которым усиливается ответственность за похищение авто. В частности, исключается наказание в виде штрафа. Согласно с изменениями, за незаконное завладение транспортным средством больше не предусмотрено наказание в виде штрафа — такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"За незаконное завладение автомобилем с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если стоимость автомобиля составляет от 100 до 250 необлагаемых минимумов (105,100-262 750 гривен) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без такового", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, что если же такое похищение совершено организованной группой или сопряженное с насилием, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого в 250 и более раз превышает необлагаемый минимум, предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до 12 лет с конфискацией имущества или без такового.

Как уже упоминалось ранее, 3 сентября Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за кражу автомобиля.

Напоминаем, что в Украине стали популярными ЗD номерные знаки для автомобилей, не соответствующих требованиям ДСТУ — это прописано в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 "Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия". В патрульной полиции призвали украинских владельцев транспортных средств отказаться от модных номеров, предупредив, что за их использование предусмотрены штрафы.