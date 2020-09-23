Гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака

Сообразительные и дотошные Девы умеют оказывать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. И с успехом этим пользуются. чтобы сохранить отношения Девам стоит в любви своё врождённое упрямство использовать в ограниченных количествах.

Очень хочется сесть и просто поговорить с кем-то по-душам. Говорить всю ночь напролёт. Смотреть вместе на ночное небо, обсуждать что-то, мечтать вместе, вспоминать красивые и забавные моменты из прошлого, многозначительно молчать... Рыбам часто ужасно не хватает именно такого времяпрепровождения. именно женщина-Рыба всерьёз способна задаться вопросом: зачем мне этот мужчина в доме, если все свои проблемы я решаю сама?.. "Вдруг" — это второе имя Рыб! Внезапно загрустили, внезапно засмеялись, внезапно обиделись... — и снова все как обычно... Рыбы, наверное, самый ненавязчивый знак Зодиака, но если им что-то действительно нужно — добьются обязательно

Большинство Козерогов считают, что существует возрастная дискриминация: чем старше Козерог, тем больше он ребёнок. "Ну и что, что мне не 9 лет, — я тоже хочу попрыгать на батуте!" Козероги любят странных людей. Этот анекдот про Козерогов: "они не любят , когда к ним прикасаются просто так: или между вами что-то есть, или вы кот, или "не трогайте меня, пожалуйста"

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Непременно отведайте сегодня рыбы, приготовленной методом засолки или копчения. Предпочтительно — холодного, хотя если вам более по душе горячее, не будем отговаривать, сойдет и такая. На гарнир, разумеется, отварной картофель с мелко порезанной зеленью — петрушкой, укропом, быть может — зеленым луком. В качестве начинки бутерброда рыбка тоже подойдет, если как основное блюдо она вас категорически не устраивает.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку захочется провести с вами как можно больше времени, однако в силу того, что день будний и, следовательно, рабочий, идея успехом не увенчается. Что ж, все свободные часы будут в его распоряжении, и вы об этом ни на секунду не пожалеете.

Общий гороскоп для Овнов

Ваше время сегодня будет чрезвычайно ценно. Преподнесите его в дар тому, кто этого заслуживает в наибольшей степени.

Гороскоп здоровья для Овнов

Нынче вы можете быть несколько снисходительнее к себе, чем всегда, и позволить побаловать свой организм чем-нибудь вкусным. Кроме того, в этот день у вас может быть несколько замедлена мыслительная деятельность.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вы будете сверхактивны и невероятно предприимчивы, у вас появится масса идей по поводу источников дополнительного заработка. Главное, реально оцените свои возможности и выберете тот вариант, который будет максимально комфортным для вас.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Вы сегодня с утра еще не думали о профилактическом голодании? А зря — отличная штука. Кроме того, этот день как нельзя лучше подходит для этой не слишком приятной, но, без сомнения, полезной процедуры. Только вот удержаться от окружающих вас гастрономических соблазнов будет трудновато, постарайтесь обходить места скопления вкусной пищи подальше.

Гороскоп здоровья для Тельцов

Ваше здоровье нынче может несколько ухудшиться, поэтому постарайтесь больше отдыхать и не переживать, поскольку нервное напряжение может только усугубить положение.

Общий гороскоп для Тельцов

Ваше остроумие расцветет всеми красками радуги, что поможет преодолеть непонимание некоторых близких вам людей. Только, пожалуйста, не перестарайтесь. А то кое-кого обидите.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня ваш начальник обязательно пойдет вам навстречу, если вы обоснуете для него необходимость того или иного действия, движения вперед или назад в вашем общем деле. Основная ваша задача — быть убедительным и настойчивым, иначе ничего у вас не выйдет.

Любовный гороскоп для Тельцов

Не спешите радоваться неожиданно открывшимся перед вами возможностям. Они могут оказаться вовсе не такими радужными, как вам бы хотелось. Да и ваш любимый человек вряд ли будет разделять ваши восторги: ему-то сразу станет понятно, в чём тут подвох. Впрочем, его мнения вы, возможно, и не узнаете.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня любое дело в ваших руках будет доведено до конца, и вы проявите при этом немало упорства и трудолюбия. Такое рвение ваше начальство не может не оценить, а значит, у вас в скором времени появится перспектива карьерного роста, что вас очень порадует!

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Нынче тот самый день, когда заказанная с доставкой до места вашего пребывания пицца может оказаться отнюдь не самым плохим выходом из положения. Как минимум, это вкусно и питательно. Кстати, звезды призывают вас к экспериментированию — не бойтесь заказывать незнакомые пиццы в еще не исследованных местах.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня для вас велика вероятность впутаться в сомнительные дела. Постарайтесь проявить бдительность и не рисковать без меры. Не давайте деньги в долг.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вам не стоит ничего обещать вашему любимому человеку. Все обещания будут не более чем пустыми словами, потому что вы сами не знаете, как все сложится уже через несколько минут, а ситуация может изменяться постоянно. Поэтому постарайтесь жить одним моментом.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче держите ноги в тепле, сухости и комфорте, особенно если вам предстоит много ходить по городу пешком. Сейчас некачественная или не по сезону подобранная обувь может сыграть вам плохую службу и стать виновником проблем.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Раков

Общий гороскоп для Раков

Окружите себя людьми, которые могут быть вам полезны. Сегодняшний день не подходит для благотворительности.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче не расходуйте свою энергию по пустякам, ведь участие в спорах вам вряд ли добавит здоровья, а если чувствуете избыток сил, то лучше используйте его с пользой, например в бассейне или спортзале.

Кулинарный гороскоп для Раков

Выбирайте сегодня пищу как можно тщательнее. В одну трапезу вам стоит ограничиться всего одним блюдом, так пусть оно будет достойно того, чтобы как следует погрузиться в дело его смакования. Сегодня вы не сможете распределять внимание на несколько объектов одновременно.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня не стоит покупать нечто дорогостоящее, надеясь на помощь вашего благодетеля, друзей или кредиты. Увы, в ближайшее время денежных вливаний не предвидится, и вам придётся войти в режим экономии. Рассчитывайте на свои возможности и не берите в долг: сейчас вы можете обойтись и без этого.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить вас в том, что на самом деле, все ваши страхи необоснованны и всё идет хорошо и по плану. Постарайтесь поверить ему на сто процентов, иначе какой смысл вообще быть вместе, если не можешь верить?.. Во всём, даже вопреки логике.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Львов

Кулинарный гороскоп для Львов

Далеко не всегда сказанное слово можно вернуть обратно. И, увы, не каждый раз можно нейтрализовать последствия сказанного. Посему будьте предельно внимательны при заказе еды. Особенно если блюда вам плохо знакомы и вы не слишком твердо знаете как правильно произносить их названия. Впрочем, нынче можно ошибиться даже заказывая обычную творожную запеканку.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам предстоит непростой разговор с вашим начальником о том, чтобы увеличить количество ваших непосредственных обязанностей. Сделайте все возможное для того, чтобы не нагрузить себя сверх меры и не взять на себя слишком много работы за сравнительно невысокую цену.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы можете показаться слишком уж деятельным человеком. Не стоит удивляться, если окружающие вместо восхваления вашего трудолюбия начнут шипеть, что они-де не железные.

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вы вполне можете встретить человека, которого давно искали. Может быть, он улыбнется вам в метро или на улице. Может, ошибётся номером — в вашу пользу. В любом случае, не упустите такую потрясающую возможность найти свое счастье! Такие дни нечасто выпадают.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче старайтесь не есть слишком много молочных продуктов: белок, поступающий в организм в слишком больших количествах, даст весьма большую нагрузку на почки, с которыми сейчас возможны некоторые проблемы.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня, похоже, сбудутся все ваши худшие опасения касательно ваших отношений с вашим любимым человеком. Произойдет то, чего вы так давно боялись. Однако оно на деле вполне может оказаться не таким страшным, как казалось и, возможно, даже приведет к благоприятным последствиям.

Общий гороскоп для Дев

Если бы вы располагали достаточным количеством времени, сегодняшний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы. Впрочем, захочется — найдется и время.

Кулинарный гороскоп для Дев

Нельзя все время отказываться от предложений что-нибудь съесть. Особенно сегодня. Даже, если вы не уверены в том, что вы действительно хотите кушать, соглашайтесь перекусить из соображений "за компанию". В конце концов, вам никто не мешает ограничиться небольшим количеством пищи, а там глядишь — и втянетесь. А уж если сегодня вам предстоит идти в гости, вообще забудьте слова "спасибо, не хочу". Хозяев обижать нельзя.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня звезды рекомендуют Девам как можно дольше находиться на свежем воздухе. Правда, при этом все же желательно избегать прямого попадания солнечных лучей на кожу. Постарайтесь выехать за черту города.

Бизнес-гороскоп для Дев

Для тех Дев, кто по-прежнему находится в поисках стабильной работы, сегодня очень удачный день. Не отчаиваетесь, если вы посещаете уже не первое и даже не десятое собеседование, но получаете отказ. В этот день всё должно решиться, так что, ваши искания, скорее всего, подошли к концу.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Весов

Гороскоп здоровья для Весов

Если в последнее время вы очень рьяно занимались своей фигурой, то нынче вам стоит сделать небольшую передышку, а иначе вы может просто измотать свой организм чрезмерными нагрузками.

Бизнес-гороскоп для Весов

В этот день звезды рекомендуют вам помалкивать. Есть опасность сболтнуть лишнее, даже не осознав, что это может оказаться большой проблемой не столько для вас лично, сколько для дела, которым вы занимаетесь, в целом.

Кулинарный гороскоп для Весов

Потратьте день на то, чтобы выяснить, где подают (продают) лучшую в вашем населенном пункте квашеную капусту. Что ни говори, а эта простая деревенская еда заслуживает самого пристального внимания, совершенно независимо от уровня вашего благосостояния. Кстати, в этом же местечке и поужинать можно. Раз люди бережно к капусте относятся, значит, и другая еда у них должна быть на достойном уровне.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня и вы сами, и ваше настроение, и ваши планы будут очень хрупки. Избегайте тяжелых тем и предметов.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам не стоит доводить себя до предела. Если чувствуете, что вот-вот взорветесь — лучше остановитесь и переведите дух. В противном случае, вашему любимому человеку придется потом проходить курс психологической реабилитации.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

В этот день вашему любимому человеку будет слегка нездоровиться, однако вы сможете его вылечить без всяких лекарств — одним лишь вашим присутствием в его жизни: у его постели, в его телефонной трубке или на его мониторе — по выбору. Но лучше, конечно, живой контакт.

Общий гороскоп для Скорпионов

Живите этим конкретным днем, он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости скучая строить планы на будущее или, того хуже, предаваться размышлениям о тщете всего сущего.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

В споре рождается истина. Именно ее рождением вам с вашими коллегами придется в этот день заняться, ибо это войдет в ваши непосредственные обязанности. Однако на личности все же переходить не стоит. Если разговор о делах сведется к выяснению отношений, будет очень обидно.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

В этот день Скорпионам не следует забывать о физической активности, особенно, если вы давно не имели шанса как следует размять свои мышцы. Сейчас самое время, чтобы вернуть тонус своему организму.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Не забудьте заказать к обеду салат с крабовыми палочками. Без всякого сомнения, крабами в них и не пахнет, но, к счастью, менее съедобными и вкусными они от этого не становятся. Какой именно салат выбрать, большой роли играть не будет — а салатов с данным продуктом можно приготовить ой как много. Но желательно обратить внимание на количество присутствующего в салате майонеза — его избыток вам совершенно ни к чему.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Стрелецов

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

На этот день дедлайн не назначен? Если нет — считайте, что вам крупно повезло. Довести до ума какое-либо дело нынче практически нет шансов — все время будут вылезать какие-то недоделки.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Вряд ли вы сумеете с утра пораньше найти на завтрак что-либо лучшее, чем кусочек вчерашнего яблочного пирога с большой чашкой горячего чая. И до позднего вечера можете больше о еде не беспокоиться. Ибо вряд ли захотите съесть чего-то еще. Вечером же ни в чем себе не отказывайте — ешьте и пейте до отвала. Звезды крайне рекомендуют полакомиться чем-нибудь морским, например, кальмарами фри.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Кажется, вы выучили свою половинку наизусть. Вы всё о ней знаете, причём даже лучше, чем она сама! Вам может стать скучно: какой резон находиться рядом с человеком, который больше не является загадкой? Не будьте так самоуверенны. Попробуйте сменить обстановку. В неожиданной ситуации и поведение вашего любимого человека будет неожиданным!

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Сегодня вам стоит как можно больше спать: можно даже на рабочем месте, если начальство и коллеги против не будут. Здоровый сон станет залогом вашего доброго самочувствия, и чем больше будет сна, тем здоровее вы себя будете чувствовать.

Общий гороскоп для Стрелецов

Чем активнее вы пытаетесь форсировать события, тем труднее вам становится отстаивать уже завоеванные позиции. Может быть стоит постараться разобраться с текущими делами прежде, чем затевать что-то новое?

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Козерогов

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня звезды не рекомендуют вам выделяться из общей массы — выскочка нынче неизбежно получит по носу. Правда, и не заметить вас в этом случае будет невозможно, так что думайте, готовы ли вы пойти на такой риск и ради чего именно.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день неприятных сюрпризов, в том числе и в том, что касается здоровья, вроде бы не предвидится, однако перестраховаться стоит: не выходит на улицу без обычного набора препаратов.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Цветная капуста, если вдуматься, представляет из себя идеальную пищу для городского, малоподвижного человека. Ибо еды, вроде как, и много. А калорий — практически нет. Чуть ли не нулевое количество. Так что если день был вялый и неэнергичный, закажите себе на ужин что-нибудь типа цветной капусты со сметаной. Можно — обжаренной (лучше в сухариках), а можно — даже и просто вареной.

Любовный гороскоп для Козерогов

Сегодня вашему любимому человеку рекомендуется побольше времени проводить в вашем приятном обществе, даже если он еще не понимает, насколько это для него будет ценно. Ваша задача — убедить его в необходимости такого времяпрепровождения, причем чем убедительнее вы будете, тем лучше.

Общий гороскоп для Козерогов

Сегодня вам придется очень быстро шевелить мозгами. Обеспечьте надлежащий за ними уход, как бы не перегрелись.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Водолеев

Общий гороскоп для Водолеев

Проведите сегодняшний день с людьми, которых вам приятно видеть. Пренебрегая этой простой потребностью организма, вы рискуете впасть в мизантропию.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня самый подходящий день для подведения итогов. Вам удастся выяснить, чего вы достигли с вашей половинкой, какие ждут вас перспективы, что у вас было хорошего и плохого и насколько вам нужно продолжение ваших отношений. Оптимальнее подводить итоги вместе — объективнее получится.

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день можете смело планировать визиты в косметический кабинет, а также проводить различные виды омолаживающих процедур. Но вот в домашних условиях не переборщите с очищающими средствами, кожа может ответить раздражением.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Активные шаги принесут хорошую и стабильную прибыль. Главное, ничего не бойтесь и твёрдо продолжайте вести ту линию, которую вы для себя наметили. Не отступайте от задуманного, предпринимайте любые попытки, даже самые безумные, и только тогда вы сумеете всего достичь!

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынешний день особенно удачен для того, чтобы подкрепиться пельменями или их ближайшими родственниками — мантами. Не из пакетика, разумеется, а настоящими, ручной работы, с правильно приготовленным мясом из тонкого теста. Кушать со сметаной, на худой конец (ну что делать, с привычкой не поспоришь) — с уксусом. Но ни в коем случае не с кетчупом или майонезом.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 23 сентября 2020 года для Рыб

Гороскоп здоровья для Рыб

Если на работе вы постоянно испытываете стресс, то постарайтесь найти выход из сложившейся ситуации, ведь постоянные психологические проблемы напрямую влияют на весь ваш организм, и не самым безобидным образом.

Общий гороскоп для Рыб

Ваш дом — ваша крепость, и вы, безусловно, в нем хозяин. Сегодня вам придется поддержать это хлопотное реноме, в противном случае вас обвинят в манкировании своими обязанностями.

Любовный гороскоп для Рыб

У Рыб сегодня во всех отношениях хороший день. Тем не менее, звёзды советуют вам следить за исполнением детьми их непосредственных обязанностей по дому. Если накопилось много грязной посуды, почему бы не попросить их помыть её, тем более что вы с супругом приходите домой поздно и вам уже не до того?

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вашему начальнику срочно захочется выяснить у вас какую-то информацию касательно вашей непосредственной деятельности. Однако не стоит расстраиваться по этому поводу: чем быстрее вы информацией поделитесь, тем быстрее вернетесь к желанному отдыху.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Все сладкое, которое вы сегодня можете себе позволить, должно иметь фруктовую природу. Торты со взбитыми сливками и пирожные масляными кремами оставьте на потом — нынче актуальны печеные яблоки, засахаренная клюква, орехи в виноградном соке, именуемые чурчхелой и прочие традиционные и экзотические — но непременно фруктовые блюда.