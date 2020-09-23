Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 23 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в среду, 23 сентября, зафиксировали 3497 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 23 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 23 сентября заболели уже более 31,7 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 276 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина
На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
Как известно, с 21 сентября в красную зону включены 14 городов и районов. Во всех городах и районах красной зоны запретили:
- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;
- посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
- посещения учебных заведений;
- посещения учреждений культуры, кинотеатров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, спортивных залов, фитнес-центров, учреждения торгового и бытового обслуживания;
- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.
При этом в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Канев Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешили посещение учебных заведений, кроме детских садов.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что врач-эпидемиолог Андрей Александрин предупредил, как только придут морозы, учебные заведения будут массово переходить на тотальный карантин и к этому нужно подготовиться всем украинцам.