Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет - официальные данные на 23 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине рекордно растет — в среду, 23 сентября, зафиксировали 3497 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 184734 человек, из них 3705 пациентов умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 81670 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 99359 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 23 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире также рекордно растет — по состоянию на 23 сентября заболели уже более 31,7 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали 276 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в Индии, Бразилии и США. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 25 месте, среди стран Европы — на 7 месте. По количеству умерших в сутки Украина 15-я в мировой динамике и 4-я в европейской. В Европе за предыдущие сутки самая высокая смертность в Испании и России — 241 и 161 новых летальных случая там зафиксировали за минувшие сутки.

На данный момент в мире за неделю диагностируют более 2 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7,4 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 975 тысяч людей, вылечились – более 23,4 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Как известно, с 21 сентября в красную зону включены 14 городов и районов. Во всех городах и районах красной зоны запретили:

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;

посадку пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

посещения учебных заведений;

посещения учреждений культуры, кинотеатров, ресторанов, кафе, торгово-развлекательных центров, спортивных залов, фитнес-центров, учреждения торгового и бытового обслуживания;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги, кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.

При этом в городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Канев Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешили посещение учебных заведений, кроме детских садов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что врач-эпидемиолог Андрей Александрин предупредил, как только придут морозы, учебные заведения будут массово переходить на тотальный карантин и к этому нужно подготовиться всем украинцам.