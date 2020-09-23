Путин меня переиграл - Навальный удивил реакцией на обвинения Кремля

Недавно глава Кремля Владимир Путин шокировал мир новым абсурдным заявлением во время экстренных переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Российский президент начал утверждать, что известный оппозиционер и его главный соперник Алексей Навальный умышленно проглотил боевой яд "Новичок". Навальный только 22 сентября отреагировал на предположение российского главы о том, что политик мог сам выпить яда. Стоит обратить внимание на то, что оппозиционер с юмором прокомментировал все предположения главы Кремля. Свой сообщение он опубликовал в социальных сетях, информирует ONLINE.UA.

"Владимир Путин сообщил французскому коллеге: «Навальный мог сам проглотить этот яд».

Хорошая версия. Считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне «Новичок». Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти «пожил достаточно», — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!", — сказано в сообщении Алексея Навального.

Нельзя также не упомянуть о том, что еще 21 сентября Алексей Навальный, который сейчас проходит лечение в Германии после скандального отравления, безотлагательно обратился к команде российского президента Владимира Путина и выдвинул новое требование — он хочет, чтобы ему вернули одежду, в которой он попал в больницу в российском Омске. Нетрудно догадаться, что призыв российского оппозиционера люди Путина просто проигнорировали.

"Прошел ровно месяц с того, как меня пытались убить боевым отравляющим веществом... В России уголовного дела нет, а есть "доследственная проверка по факту госпитализации". Такое впечатление, что я не в кому впал в самолете, а поскользнулся в супермаркете и сломал ногу. Ну хорошо, я ничего другого не ожидал", — заявил Навальный.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Эммануэль Макрон экстренно позвонил Владимиру Путину — уже известна главная причина.