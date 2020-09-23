Для всех без исключения - в МОЗ неотложно обратились к украинцам

В Министерстве здравоохранения выступили с приятным анонсом для украинских медиков. Уже вскоре они начнут получать повышенную заработную плату на фоне эпидемии коронавируса
По словам чиновника, повышение обеспечат доплаты.
"Эти доплаты применяются для всех без исключения медицинских работников. В конце сентября или в первых числах октября, когда они получают заработную плату за сентябрь, они должны получить эту доплату", — отметил Степанов.
Он пояснил, все договоры заключают благодаря Национальной службе здоровья. Главные врачи медучреждений должны обратиться в ведомство с заявками о штатном расписании учреждения.
"С 11 сентября НСЗУ начала принимать эти заявки, чтобы заключить договора и перечислить средства. По состоянию на вечер 22 сентября лишь 784 учреждения почти с 1600 подали эти заявки на получение заработной платы. Подчеркиваю, чтобы составить эту заявку нужно максимум 15-20 минут времени" , — добавил министр.
Напомним, повышение зарплат медиков разрабатывали на протяжении всего лета.
По состоянию на утро 23 сентября в Украине зарегистрировали с начала эпидемии уже 184734 случаи
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