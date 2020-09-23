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Для всех без исключения - в МОЗ неотложно обратились к украинцам

Украина | Читати новину українською
Для всех без исключения - в МОЗ неотложно обратились к украинцам Максим Степанов (фото — moz.gov.ua)

В Министерстве здравоохранения выступили с приятным анонсом для украинских медиков. Уже вскоре они начнут получать повышенную заработную плату на фоне эпидемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра Максима Степанова в среду, 23 сентября.

По словам чиновника, повышение обеспечат доплаты.

"Эти доплаты применяются для всех без исключения медицинских работников. В конце сентября или в первых числах октября, когда они получают заработную плату за сентябрь, они должны получить эту доплату", — отметил Степанов.

Он пояснил, все договоры заключают благодаря Национальной службе здоровья. Главные врачи медучреждений должны обратиться в ведомство с заявками о штатном расписании учреждения.

"С 11 сентября НСЗУ начала принимать эти заявки, чтобы заключить договора и перечислить средства. По состоянию на вечер 22 сентября лишь 784 учреждения почти с 1600 подали эти заявки на получение заработной платы. Подчеркиваю, чтобы составить эту заявку нужно максимум 15-20 минут времени" , — добавил министр.

Напомним, повышение зарплат медиков разрабатывали на протяжении всего лета.

По состоянию на утро 23 сентября в Украине зарегистрировали с начала эпидемии уже 184734 случаи COVID-19, за предыдущие сутки количество новых диагнозов достигла 3 497. Умерли от инфекции 3705 граждан, из которых 63 накануне.

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента состоялось важное совещание по поводу преодоления коронавируса COVID-19. Государственный лидер Владимир Зеленский поднял вопрос о повышении зарплат для медиков в эту трудную минуту. Встреча целиком посвятили вопросу ресурсов, которые необходимы для обеспечения медицинской отрасли.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, медицина, зарплата, Минздрав, медики, повышения, Максим Степанов
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Обновлено:12:11, 23.09.2020

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