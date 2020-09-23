Перешли в активную фазу - Украина экстренно готовится к масштабному наступлению

На юге Украины продолжаются военные учения Объединенные усилия 2020, которые уже перешли в активную фазу. 23 сентября командование Вооруженных сил Украины сообщило, что на данный момент украинские военные отрабатывают отпор вооруженному противнику, который пытается прорвать оборону наших войск на отдельных направлениях. Согласно сложившейся ситуации, в Командовании объединенных сил ВС Украины и подчиненных ему органах военного управления принято решение на огневое поражение сил противника. Подробности масштабных стратегических учений, в которых принимают участие 12 тысяч украинских военных, сообщила пресс-служба Командования объединенных сил ВСУ, передает ONLINE.UA.

"Сейчас стратегические учения перешли в активную фазу. Осуществлена перегруппировка наших войск (сил) на наиболее угрожающих направлениях и проведены мероприятия по их подготовке к совершению контратак и ведения рейдовых действий", — сообщил командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он пояснил, что по сценарию учений, противник совершил вооруженную агрессию и пытается прорвать оборону украинских войск на отдельных направлениях. Для отражения условной атаки оперативный состав органов управления Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций, а также органов управления других составляющих сектора безопасности и обороны успешно реализовали принятое решение — осуществив запланированные мероприятия по стабилизации ситуации, наши войска нанесли огневые поражения по военным объектам противника.

"Во время совместной работы органов управления всех составляющих сектора безопасности и обороны, задействованных к учениям, каждый из их участников демонстрирует высокий уровень профессионализма, подкрепленный слаженностью всего органа управления. Что, в свою очередь, позволяет принимать своевременные, адекватные и обоснованные решения, а также, что является самым главным — достигать запланированного результата", — подчеркнул Наев.

Важно напомнить, что учения Объединенные усилия 2020 в Украине проводятся в то же время, что и учения ВС РФ " Кавказ-2020 " в том числе и в оккупированному Крыму. Как известно, в Главном управлении разведки в этих учениях РФ усматривают угрозу. Международные эксперты также допускают, что Россия может начать новое наступление на Украину со стороны оккупированного Крыма, чтобы захватить плотину в Херсонской области, так как на полуострове уже нет питьевой воды. При этом в Минобороны исключают подготовку Кремля к атаке на Украину с полуострова.