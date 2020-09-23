Я готов это сделать - Трамп ошеломил мир неожиданным заявлением

Глава Белого дома Дональд Трамп поразил международное сообщество новым громким заявлением — американский лидер заявил, что готов первым в США прививаться от коронавируса. Кроме того, президент Штатов не исключает использование неамериканской вакцины, если она еще не будет готова. Стоит обратить внимание на то, что ближе всего к широкомасштабному использованию готова вакцина Оксфордского университета, которая уже находится на третьей стадии клинических испытаний. Эту информацию в ходе брифинга 21 сентября подтвердила пресс-секретарь Белого дома, передает ONLINE.UA.

Представитель администрации в очередной раз заявила, что американский лидер согласен прививаться, если это безопасный препарат.

"Я хочу, чтобы была вакцина, которая работает. Меня не беспокоит, если ее сделает кто-то другой, я сниму перед ними шляпу", — заявил сам Дональд Трамп.

Нельзя не упомянуть о том, что недавно глава Белого дома заявил, что вакцинация граждан от коронавируса начнется в октябре этого года. До конца 2020 планируют изготовить 100 млн доз вакцины.

Как уже упоминалось ранее, 21 июля первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов официально сообщил, что первая российская вакцина от COVID-19 уже готова. Кроме того, впоследствии там заявили об изготовлении уже второй вакцины от коронавируса. Главная ученая Всемирной организации здравоохранения Сумме Сваминатан убеждена, что вакцина широкого применения от коронавируса может стать доступной в середине 2021-го года. Что также важно понимать, Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в международной разработке вакцины от COVID-19 , поскольку эта инициатива связана с Всемирной организацией здравоохранения.

Напомним, что в России уже даже разрешили использование вакцины против COVID-19 под названием "Спутник V" — прививки могут сделать люди, которые не участвуют в клинических испытаниях. Однако после этого ученые из разных уголков мира обратились к властям РФ с открытым письмом, в котором жестко раскритиковали первую "вакцину", произведенную в России.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее эксперт объяснил, когда в Украине могут объявить тотальный карантин.