Сенат США наконец принял крайне важное решение по Украине

Более года в Украине нет посла США, но американские власти наконец определились. На заседании комитета по иностранным делам Сената США утвердили на эту долность кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона, который ранее был военным атташе США в России. Его кандидатуру ранее поддержал президент США Дональд Трамп. Окончательное решение о назначении Дейтона должен принять Конгресс. Глава комитета Джим Риш уверен, что положительное решение будет принято в скором времени, так как эта должность играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Обработка кандидатур продолжает оставаться основной обязанностью сенатского комитета по международным отношениям, и я рад, что комитет утвердил еще пятнадцать кандидатов. Мне особенно приятно отправить для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе, и я надеюсь, что Вайнштейн и Дейтон будут утверждены в ближайшее время", — говорится в сообщении Риша.

Как известно, предыдущим послом США в Украине была Мари Йованович, но в мае 2019 года она ушла с должности – ее отозвали в Вашингтон по требованию Трампа. Мари Йованович стала одной из ключевых свидетелей, давших показания по делу об украинской политике Дональда Трампа. Она связала свою отставку с нежеланием давить на Украину по делу Burisma, на расследовании которого якобы настаивал Трамп. Тогда Йованович также заявила, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани вместе со своими помощниками устроили против нее скандальную кампанию, что закончилось снятием ее с поста.

Что известно о кандидате на пост посла США в Украине Ките Дейтоне?

71-летний Кит Дейтон — генерал-лейтенант в отставке. В настоящее время является директором Европейского центра исследований безопасности Джорджа Маршалла в Германии и с 2018 года является советником Минобороны Украины. С декабря 2005 года по октябрь 2010 года Дейтон служил в качестве координатора по безопасности США в израильско-палестинской администрации в Тель-Авиве. Он также занимал должность директора Исследовательской группы по Ираку, старшего сотрудника Объединенного штаба и обороны США и был военным атташе в посольстве США в Москве.

Важно напомнить, что с января 2020 года временным поверенным в делах США в Украине является Кристина Квин. Она сменила на этой должности Уильяма Тейлора, который возглавлял миссию с июня до конца 2019 года. Тейлор является одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте президента США Дональда Трампа. И, оставляя пост в Украине, он подчеркнул, что эта история никоим образом не ухудшит отношений Америки и Украины. Но он покинул должность в Украине не из-за этого — согласно американскому законодательству, политически назначенный чиновник, не являющийся профессиональным дипломатом, не может находиться на такой должности более 200 дней. Это и стало причиной увольнения Тейлора.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Киев поприветствовал долгожданное решение президента США Дональда Трампа относительно назначения Кита Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине. В МИД Украины с нетерпением ждут его приезда в Киев.