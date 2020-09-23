Нам все понятно - Евросоюз экстренно обратился к Путину

Власти Европейского Союза продолжают делать все возможное, чтобы помочь украинской власти остановить агрессию РФ на Донбассе и вернуть оккупированный Крым. Так, влиятельный европейский политик и посол ЕС в Украине Матти Маасикас обратил внимание официальной Москвы на то, что желание украинского лидера Владимира Зеленского достичь мира на Донбассе — искреннее. Кроме того, Евросоюз отмечает, что глава Кремля Владимир Путин должен адекватно и оперативно реагировать на соответствующие шаги. Также дипломат не забыл упомянуть о том, что нынешнее перемирие самое продолжительное за все время войны. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

Маасикас также отметил, что страны-члены ЕС, участвующие в переговорах, Франция и Германия, делают все возможное, чтобы продолжить процесс урегулирования ситуации на Донбассе.

"Обе страны и ЕС очень ясно дают понять, что на шаги, сделанные Зеленским, Россия должна отвечать взаимностью. Нам абсолютно все понятно, на чьей стороне сейчас мяч", — подчеркнул посол ЕС в Украине.

Матти Маасикас обратил внимание на то, что Владимир Зеленский и Кабинет министров хотят мира, однако часто их шаги трудно объяснить. Но он подчеркнул, что "Зеленский — искренен в этом желании". Также он отметил, что большим успехом было то, что саммит в Париже состоялся.

"Посмотрите на шаги, которые он сделал, пусть иногда и противоречивые для определенной части украинского общества, например, согласование формулы Штайнмайера. Совершенно ясно, что президент Зеленский и Офис Президента искренни в своих стремлениях", — сказал Маасикас.

Европейский политик также отметил, что режим всеобъемлющего перемирия еще не продолжался так долго за все время войны. Однако, с нарушениями, но "в целом оно придерживается".

"Это достижение, на основе которого можно делать следующие шаги. Я уверен, что на высшем уровне вскоре будет обсуждаться, как побудить Россию делать соответствующие шаги", — подчеркнул Матти Маасикас.