Лукашенко шокировал мир новой циничной выходкой - что следует знать

Утром в среду, 23 сентября, частично признан президент Беларуси Александр Лукашенко провел собственную инаугурацию после катастрофических выборов 9 августа. Церемония была фактически тайной, потому что не разглашалась до последнего момента. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на государственное агентство БЕЛТА.

По обнародованным данным, происшествие произошло в зале Дворца Независимости, ее участниками стали сотни чиновников разного уровня — депутаты Палаты представителей и Совета Республики, руководители высших и региональных органов власти.

Во время церемонии новый президент должен принять присягу на белорусском языке с рукой на Конституции.

"Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности", — заявил Лукашенко.

После он подписал официальный документ о присяге и получил удостоверение президента республики — от руководительницы Центризбиркома Лидии Ермошиной. Именно она после августовского голосования объявила победу Лукашенко с 80% голосов.

Оппозиционные СМИ обратили внимание — инаугурацию по законодательству должны транслировать на телевидении, однако каналы вместо крутили сериалы.

Больше месяца продолжаются по всей Беларуси беспорядки и акции протеста, миллионы людей обвинили режим в фактическом похищении выборов путем массовых фальсификаций. Лукашенко как президента не признали в Евросоюзе, Украина, Соединенных Штатах и многих других странах. Даже поздравили с "победой" его исключительно страны из рядов СНГ.

Как сообщал ONLINE.UA, во Дворец Независимости в Минске, который является рабочим резиденцией Лукашенко, стянули технику и военных, в том числе из роты почетного караула. Там же заметили десятки чиновников, среди них есть первый заместитель главы администрации президента Максим Рыженков.

Оппозиционный белорусский Telegram канал NEXTA сообщает, что все это происходит, поскольку Лукашенко решил провести тайную инаугурацию — официальный срок для мероприятия, утвержденный в законодательстве, уже заканчивается, а масштабные протесты в стране продолжаются.