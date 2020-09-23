Прямые переговоры с Путиным - Зеленский шокировал признанием

Украинский президент Владимир Зеленский признал существование многих форматов общения с Кремлем. Он назвал это необходимым для урегулирования ситуации в стране, от чего зависит стабильность всей Европы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента, что обнародовал интервью изданию Hospodárske.

По словам государственного лидера, он имеет личный контакт с российским коллегой раз в несколько месяцев.

"У нас есть различные форматы общения с президентом Путиным — это и "нормандский четырехсторонний формат", и двусторонний формат: когда есть такая необходимость, мы говорим направления. Это помогает найти нужные решения, важные не только для Украины, но и для всей Европы" , — пояснил Зеленский.

Он обратил внимание на договоренности о транзите газа по украинской территории, которые достигнуты в декабре прошлого года. Обеспечение топливом — одно из условий стабильности на европейском континенте.

"Разговаривал с Путиным и 26 июля — накануне установления режима прекращения огня на востоке. И мы самый длинный режим "тишины". Коммуникация с президентом России ограничена, но предметная. Как перфекционист я хотел бы большей эффективности от нашего диалога", — добавил Зеленский.

Напомним, недавно в Берлине встречались советники лидеров стран "нормандского формата". Украинская сторона подчеркивала, это должно стать последним звеном на пути переговоров непосредственно на уровне лидеров. Впрочем, кремлевская сторона выступила против такого "спешки".

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский провел важнейшую встречу с Жозепом Боррелем — верховным представителем Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности. Европейский дипломат начал свой визит в Украину во вторник, 22 сентября.