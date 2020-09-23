Люди устали - Зеленский удивил реакцией на ситуацию в Украине

Последние недели в Украине стремительно растет число заболевших коронавирусом — ежедневно прирост больных насчитывает более чем по 3 тысячи людей, что в десять раз больше, чем в начале пандемии. Украинский глава Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию. В интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny он оценил ситуацию в Украине и назвал причину, по которой в стране возник новый всплеск COVID-19 . Президент убеждает, что ситуация под контролем и адаптивный карантин, который введен в стране, позволяет гибко реагировать на нее в любом регионе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Причины роста количества заражений в Украине — такие же, как и в любой другой стране. Люди устали от угрозы COVID-19 , от карантинных ограничений и постоянного эмоционального напряжения. Люди очень хотят вернуться к привычной жизни. Больше всего вспышек спровоцировано на вечеринках, концертах, свадьбах, в клубах, во время религиозных обрядов", — ответил Зеленский на вопрос, почему Украина находится среди наиболее пораженных COVID-19 стран в Европе.

Украинский глава напомнил, что в пандемии Украина отреагировала очень оперативно и с помощью карантина реально удалось не допустить большого удара пандемии, как это было, например, в Италии или Испании. Зеленский подчеркнул, что власти сосредоточились на помощи пострадавшим от пандемии — разработали программу дешевого кредитования для бизнеса, финансовой компенсации тем, кто потерял работу, активизировали помощь с поиском работы зарегистрированным в центрах занятости и другие программы.

Важно отметить, что в Украине за последние сутки рекордно возросло количество пациентов с COVID-19 , которые нуждаются в госпитализации. В больницы попали 711 украинцев, в связи с чем реально возросла нагрузка на медсистему страны.

Инфекционисты и эпидемиологи бьют тревогу, так как Украина именно сейчас входит в самый тяжелый этап пандемии. Они предупреждают, что осенью коронавирус будет несколько с другими свойствами, чем в летний период, в связи с чем будет увеличиваться количество реально тяжелых форм.