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Это произойдет 23 сентября - ОБСЕ озвучила срочное предупреждение Украине

Украина | Читати новину українською
Это произойдет 23 сентября - ОБСЕ озвучила срочное предупреждение Украине Фото з відкритих джерел

Как уже упоминалось ранее, местные выборы в Украине состоятся 25 октября — Кабинет министров уже успел пригласить миссию ОБСЕ для наблюдения за их ходом. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уже отреагировала на приглашение официального Киева, а также сообщила, что миссия начинает свою работу с 23 сентября. Нельзя не обратить внимание на то, что впервые в Украине местные выборы состоятся в условиях децентрализации. Об этом напомнила первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапаров, информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

Согласно последним данным, украинский дипломат 22 сентября встретилась с главой Миссии Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ Ингибйорг Гисладоттир. Эмине Джапаров во время переговоров обратила внимание на то, что украинская власть поддерживает "беспристрастную, автономную и деполитизированную" деятельность Бюро демократических институтов и прав человека. Именно это бюро занимается наблюдением за выборами в государствах-участниках ОБСЕ. По словам украинского дипломата, МИД Украины готово содействовать международным наблюдателям во время местных выборов.

"Дипломат рассказала, что из-за реформы децентрализации в Украине наблюдается очень высокий интерес украицев к выборам. Также Джапарова отметила, что выборы состоятся в условиях вооруженной агрессии России и временной оккупации Донбасса и Крыма", — говорится в сообщении.

Стоит обратить внимание на то, Гисладоттир положительно отреагировала на то, что Украина пригласила международных наблюдателей на местные выборы. По ее убеждению, это очень важно для развития демократии и совершенствования процесса выборов в стране.

Стоит напомнить, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. Их проведут во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Нельзя не упомянуть о том, что в период с 15 до 24 сентября партии должны выдвинуть и подать в окружные комиссии документы для регистрации своих кандидатив. Передвыборная кампания кандидатов стартовала 5 сентября. Агитацию можно проводить до 23 октября.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинским журналистам удалось узнать о новом шокирующем решении, которое приняли представители партии Владимира Зеленского. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, ОБСЕ, СММ ОБСЕ, местные выборы, спостереження, местные выборы 2020, новости политики
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Обновлено:13:11, 23.09.2020

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