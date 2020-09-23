Уже в 2023 году - Илон Маск сообщил потрясающую новость

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск решил решил снова удивить мир своими планами — он намерен снизить цены на свои автомобили Tesla, чтобы они были доступнее людям. Уже к 2023 году Маск обещает выпустить бюджетную Tesla стоимостью 25 тысяч долларов. Удешевление электромобиля он хочет провести за счет собственного производства батарей и отказа от использования кобальта в аккумуляторах, которые на данный момент являются самой дорогостоящей частью электромобилей. О своих потрясающих планах Маск сообщил на презентации для акционеров компании Battery Day, передает ONLINE.UA со ссылкой на The New York Post.

"Мы уверены, что сможем создать действительно привлекательный автомобиль стоимостью 25 тысяч долларов. Мы всегда мечтали создать доступный электромобиль", — заявил Маск.

Во время презентации Маск также показал, за счет чего планирует снизить цены на автомобили Tesla. Он представил новую конструкцию батареи и других разработок, которые автопроизводитель представил в ходе Battery Day. По словам Маска, в бюджетной Tesla будут стоять новые батареи , которые будут в пять раз более энергоемкими, в шесть раз более мощными и будут иметь на 16% больший запас хода. Он также планирует интегрировать новые аккумуляторы таким образом, чтобы они составляли часть конструкции электрокара, тем самым снижая эффективный вес аккумулятора.

Как известно, на сегодняшний день компания Tesla является самой дорогой автомобильной компанией мира. На данный момент стомость Tesla седана Model 3 стартует от 38 тысяч долларов, а стоимость самой дорогой модели — Model X — стартует от 80 тысяч долларов. Таким образом Маск хочет почти в два раза удешевить автомобили Tesla уже в ближайшие два года. Правда, в 2018 году он уже анонсировал появление автомобиля Tesla за 25 тысяч долларов в течение ближайших трех лет. Очевидно, что сроки появления бюджетного электромобиля сдвигаются.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что соучредитель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в тройку самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Сейчас он даже обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга. По состоянию на 1 сентября американо-канадский бизнесмен владеет состоянием в 115 миллиардов долларов США. Причиной стремительного роста Маска в рейтинге стало внезапное подорожание акций Tesla. С начала года общий показатель роста достиг примерно 500%.