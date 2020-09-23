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Бородатая женщина и много-много любви: Unicode представил новые впечатляющие емодзи

Культура | Читати новину українською
Бородатая женщина и много-много любви: Unicode представил новые впечатляющие емодзи Фото з відкритих джерел
Всемирно известный концерн Unicode наконец-то представил долгожданный пакет из 217 емодзи, которые будут доступны для пользователей iOS и Android уже с 2021 года. Стоит обратить внимание на то, что всего в пакете Emoji 13.1 будет семь новых иконок и еще 210 для обозначения различных влюбленных пар. Теперь пользователи получат возможность пользоваться смайликами "сердце в огне", "перевязанное сердце", "женщина с бородой" и три новых лица — среди облаков, с загипнотизированными глазами и для обозначения вздох. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на блог Emojipedia.
 

Бородатая женщина и много-много любви: Unicode представил новые впечатляющие емодзи (1)

"200 из 217 новых емодзи, которые утвердили в Unicode, обозначают влюбленные пары с разными оттенками кожи. Это сделали для того, чтобы представить как можно больше различных пар. К примеру, смайлики с желтым цветом были задуманы как нейтральные, но для многих пользователей они ассоциировались с белыми людьми", — говорится в сообщении.

Бородатая женщина и много-много любви: Unicode представил новые впечатляющие емодзи (2)

Стоит обратить внимание на то, что пока большинство пользователей еще не имеет доступа и к предыдущему пакета Emoji 13.0. Google и Samsung начали внедрять его только с сентября, а для устройств iOS эти емодзи станут доступными этой осенью. Что важно понимать, новый пакет сначала получат те пользователи, которые уже имеют предыдущий.

Бородатая женщина и много-много любви: Unicode представил новые впечатляющие емодзи (3)

Стоит напомнить о том, что еще в начале января Unicode Consortium официально заявил, что до конца текущего года представит 117 новых емодзи. Среди них — 62 совершенно новых модели, например трансгендерный флаг, а остальные являются гендерно инклюзивными вариантами уже существующих символов.

Как сообщал ONLINE.UA, всемирно известная компания Google неожиданно для всех сообщила, что запустила стартап-программу Google for Startups: Growth Academy.

Источник: ONLINE.UA
Теги: емодзи, смайлики, Юникод, ЛГБТ, Android, Emoji 13.1, Google
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