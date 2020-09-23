Бородатая женщина и много-много любви: Unicode представил новые впечатляющие емодзи

"200 из 217 новых емодзи, которые утвердили в Unicode, обозначают влюбленные пары с разными оттенками кожи. Это сделали для того, чтобы представить как можно больше различных пар. К примеру, смайлики с желтым цветом были задуманы как нейтральные, но для многих пользователей они ассоциировались с белыми людьми", — говорится в сообщении.
Стоит обратить внимание на то, что пока большинство пользователей еще не имеет доступа и к предыдущему пакета Emoji 13.0. Google и Samsung начали внедрять его только с сентября, а для устройств iOS эти емодзи станут доступными этой осенью. Что важно понимать, новый пакет сначала получат те пользователи, которые уже имеют предыдущий.
Стоит напомнить о том, что еще в начале января Unicode Consortium официально заявил, что до конца текущего года представит 117 новых емодзи. Среди них — 62 совершенно новых модели, например трансгендерный флаг, а остальные являются гендерно инклюзивными вариантами уже существующих символов.
Как сообщал ONLINE.UA, всемирно известная компания Google неожиданно для всех сообщила, что запустила стартап-программу Google for Startups: Growth Academy.