Бородатая женщина и много-много любви: Unicode представил новые впечатляющие емодзи

Всемирно известный концерн Unicode наконец-то представил долгожданный пакет из 217 емодзи, которые будут доступны для пользователей iOS и Android уже с 2021 года.

Стоит обратить внимание на то, что всего в пакете Emoji 13.1 будет семь новых иконок и еще 210 для обозначения различных влюбленных пар.

Теперь пользователи получат возможность пользоваться смайликами "сердце в огне", "перевязанное сердце", "женщина с бородой" и три новых лица — среди облаков, с загипнотизированными глазами и для обозначения вздох. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на блог Emojipedia.