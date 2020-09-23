Зеленский поставил Путину новый жесткий ультиматум - что следует знать

Официальный Киев стремится завершить войну на Донбассе можно скорее, однако он не может этого сделать в одностороннем порядке. Президент Владимир Зеленский жестко обратился по этому поводу к российскому агрессора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на интервью изданию Hospodárske.

По его словам, именно с другой стороны Украины ждет соответствующие шаги.

"Украина заинтересована в мире больше всего, потому война — на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должен сделать Россия, которая контролирует оккупированные территории Украины. Мы хотели бы видеть больше стремление Москвы ускорить достижение мира", — подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, горячий конфликт охватил в итоге лишь 3% украинской территории, однако это противостояние дестабилизирует ситуацию на всем европейском континенте, наносит чрезвычайных потерь экономике и человеческому капиталу.

"Все войны когда-нибудь заканчиваются. Вопрос в том, сколько они длятся, сколько жизней уносят, сколько страданий приносят. Мы уверены на 100%, что украинские города — Донецк и Луганск — это наши города, там наши люди, как и в Крыму, кстати. И если бы не внешнее вмешательство, то и Донецк, и Луганск, и Крым нормально жили в единой нашей государственной системе", — резюмировал президент.

Напомним, война в Донбассе началась с российского вторжения в регион весной 2014 года. С тех пор Кремль не признал причастности к трагическим событиям и называет их исключительно внутренними делами Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский признал существование многих форматов общения с Кремлем. Он назвал это необходимым для урегулирования ситуации в стране, от чего зависит стабильность всей Европы.