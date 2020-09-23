Это хороший знак - Зеленский порадовал украинцев приятной новостью

Нельзя также не упомянуть о том, что представители Национального банка выступили с громким заявлением — они официально сообщили, что главными причинами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли.

По словам пресс-службы НБУ, потребительское поведение украицев изменилась в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости, а инвестиционное поведение предприятий — в сторону отсрочки бизнес-проектов.

В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г).

Кроме того, отмечается, что валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.