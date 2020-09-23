Это хороший знак - Зеленский порадовал украинцев приятной новостью

Глава государства Владимир Зеленский озвучил новое важное обещание всем украинцам — он отметил, что до конца 2020 года экономическое восстановление после карантина станет ощутимым и устойчивым. Об этом украинский лидер рассказал в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny, передает ONLINE.UA.
"Во втором квартале мы имели спад экономики — как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это время самого карантина. Но уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым. Уже второй месяц подряд фиксируем рост экспорта, что является очень хорошим признаком. Растут международные резервы нашего Национального банка", — подчеркнул Владимир Зеленский.
Нельзя также не упомянуть о том, что представители Национального банка выступили с громким заявлением — они официально сообщили, что главными причинами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращение инвестиций и внешней торговли. По словам пресс-службы НБУ, потребительское поведение украицев изменилась в сторону уменьшения покупки товаров и услуг не первой необходимости, а инвестиционное поведение предприятий — в сторону отсрочки бизнес-проектов. В результате, потребительские расходы домохозяйств сократились впервые с 2015 года (на 10,4% г/г). Кроме того, отмечается, что валовое накопление основного капитала уменьшилось на 22,3% г/г.
"Финансовые результаты предприятий оставались хуже прошлогодних, в том числе из-за роста затрат на эпидемиологическую защиту. Однако определенную поддержку инвестициям придавало наращивания расходов бюджета на дорожное хозяйство", — заявили в НБУ.
Как сообщал ранее ONLINE.UA, эксперты из Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики сделали срочное предупреждение всем украинским гражданам — они заявили о том, что солидный дефицит государственного бюджета, запланированный на 2021 (6% ВВП), приведет к дальнейшему увеличение потребностей в привлечении долгового финансирования.