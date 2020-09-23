Спецоперация по инаугурации - оппозиция готовит новый удар против Лукашенко

Тайная и срочная инаугурация частично признанного президента Беларуси Александра Лукашенко вызвала жесткую реакцию даже за рубежом. Белорусская оппозиция выступила с призывом о проведении бессрочной "акции неповиновения". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованное заявление Павла Латушко, участника президиума Координационного совета.

По его словам, Лукашенко не может быть президентом из-за массовых фальсификаций на выборах 9 августа.

"Мы никогда не согласимся с фальсификацией и требуем новых выборов! Призываем всех начать бессрочную акцию неповиновения", — подчеркнул оппозиционер.

Он назвал тайную инаугурацию беспрецедентной ситуацией, которую наблюдает вся республика.

"Президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?", — резюмировал Латушко.

Напомним, тем временем официальные медиа отмечают — церемония ни была тайной, поскольку о ней знали 700 должностных лиц, а президентский кортеж проехал только через весь Минск.

Впрочем, об инаугурации проинформировали только после ого, как она состоялась, даже телевидение не вело трансляцию, хотя это прямое нарушение законодательства.

Как сообщал ONLINE.UA, утром в среду, 23 сентября, частично признан президент Беларуси Александр Лукашенко провел собственную инаугурацию после катастрофических выборов 9 августа. Церемония была фактически тайной, потому что не разглашалась до последнего момента.

По обнародованным данным, происшествие произошло в зале Дворца Независимости, ее участниками стали сотни чиновников разного уровня — депутаты Палаты представителей и Совета Республики, руководители высших и региональных органов власти.