Дело рюкзаков: суд шокировал новым решением отноительно окружения Авакова

23 сентября официально стало известно, что суд освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина, который два года назад взял на себя "дело рюкзаков", где фигурировал сын министра внутренних дел Александр Аваков. Стоит обратить внимание на то, что Литвина освободили от наказания в связи с тем, что истек его двухлетний испытательный срок, который называют условным. За это время человек не совершил нового преступления, то есть не нарушил условия испытательного срока. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на решение Червонозаводского районного суда Харькова.

"Прокурор, Литвин и его адвокат поддержали освобождение от наказания. Согласно Уголовному кодексу, теперь судимость Литвина считается погашенной", — говорится в сообщении.

Как уже упоминалось ранее, по делу о растрате госсредств при закупке рюкзаков для Нацгвардии Министерством внутренних дел НАБУ осенью 2017 задержало 3 человек: сына главы МВД Александра Авакова, экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и Владимира Литвина, который в 2014 году руководил ИТ -компанией "Turboseo". Еще 2 года назад правоохранители сообщили, что завершили досудебное расследование в отношении всех троих подозреваемых. Однако уже в июле стало известно, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл дело против Авакова и Чеботаря. Третий фигурант дела так называемых "рюкзаков Авакова" о хищении средств Владимир Литвин решил взять вину на себя. Он полностью признал свою вину в мошенничестве и подделке документов, разоблачил другого фигуранта дела, который уже умер.

Нельзя также не упомянуть о том, что летом 2018 года Национальная полиция начала уголовное преследование эксперта Надежды Бугров, которая установила, что "рюкзаки Авакова" не соответствовали требованиям закупки. Дело против Бугров уже передали в суд. Женщину обвинили в "завладении средствами", которые она якобы получила за свою работу в 2013 году. Полиция утверждает, что Бугрова не имела права проводить экспертизу. Сама женщина говорит, что препятствий для ее работы не было, а инкриминируемые 5000 гривен вообще не получала.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Арсен Аваков и Алексей Данилов собрали координационный штаб для обсуждения ситуации с местными выборами.