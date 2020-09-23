Путин снова опозорился на весь мир - в Кремле пытаются его оправдать

Российский глава Владимир Путин шокировал весь мир своей очередной циничной ложью. Во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что российских оппозиционер Алексей Навальный, отравленный "Новичком", мог выпить боевой яд самостоятельно. Сам оппозиционер уже с юмором отреагировал на новый выпад главы Кремля в свой адрес — он высмеял Путина за то, что тот выставляет себя посмешищем для всего мира. В Кремле позже решили оправдать Путина за его бесстыдную ложь. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков начал утверждать, что Путин не утверждал, что Навальный отравился сам. Он уверяет, что французские журналисты якобы не точно передали формулировки. При этом Песков добавил, что Москва не может поверить в то, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы Макрона и Путина. Об этом Песков заявил на брифинге 23 сентября, передает ONLINE.UA.

"Тема берлинского пациента действительно обсуждалась между Путиным и Макроном. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в формулировках. И справедливости ради, она вряд ли могла быть точна. Иначе бы это означало, что наши французские коллеги сознательно поделились со СМИ записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике. Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, ну, по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов. Ну, это же Франция. Франция не может такого делать. Мы в это даже не хотим верить", — оправдал Путина Песков.

Спикер Кремля отметил, что Путин и Макрон часто не соглашаются друг с другом, отстаивая интересы своих стран, но, по его утверждению, никогда это не скрывают.

"Если французский коллега Владимира Путина имеет какие-то обвинения в адрес Российской Федерации и российского президента в контексте истории с берлинским пациентом, то, конечно, мы с этим категорически не согласны. Но вместе с тем мы не видим каких-то прямых обвинений и не хотели бы видеть", — добавил Песков.. отметив, что Россия обратилась за разъяснениями к французской стороне.

Как известно, телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября по инициативе французской стороны, когда независимая лаборатория Франция подтвердила, что Навального действительно отравили "Новичком". Во время беседы, по данным французского издания Le Monde, Путин назвал Навального "простым баламутом в интернете" и заявил, что оппозиционер мог сам принять яд из группы "Новичок".

Напомним, 20 августа влиятельный российский оппозиционер Алексей Навальный попал в реанимацию в тяжелом состоянии прямо с борта самолета, на котором он летел из Томска в Москву. После токсического отравления Навальный впал в кому, из которой немецким медикам удалось вывести политика только 14 сентября. Сегодня, 23 сентября, его выписали из немецкой клиники, однако врачи предупредили об отдельных последствиях отравления, о которых можно будет судить позже.

Важно добавить, что власти Германии подтвердили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому как пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. У Меркель убеждены, что боевой яд такого типа могли создать только в государственной лаборатории и он мог быть доступен только спецслужбам. Эксперты Бундесвера считают, что Навальный должен был умереть в самолете, но спасло его то, что пилоты экстренно посадили самолет, а в Омске медики дали ему антидот — атропин.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что разработчик яда "Новичок" Вил Мирзоянов внезапно извинился перед Навальным. Он отметил, что все симптомы Навалнього подтверждают его отравление именно "Новичком". По словам разработчика яда, на восстановление Навального после отравления может потребоваться около года.