Авиация НАТО появилась в небе над Украиной - что происходит

В небе над Украиной появилась звено американских бомбардировщиков — в среду, 23 сентября, они совершили полеты в сопровождении украинских воздушных сил. Легендарные B-52 H бушевали над страной в компании Су-27 и МиГ-29 ВСУ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

По обнародованным данным, это связано с общими программами Киева и Вашингтона.

"Американские пилоты в интеграции с украинскими истребителями создают возможности коллективной обороны и оказывают США, странам НАТО и ключевым партнерам Альянса стратегические и операционные возможности для сдерживания страны-агрессора", — объявили в командовании.

Украинская сторона отметила, это событие стало еще одним актом поддержки американских партнеров в пользу Киева, касается прежде всего сферы безопасности.

Согласно данным Института Черноморских стратегических исследований, 23 сентября в Украину прибудут еще два бомбардировщика для выполнения задач на полигонах в западном регионе и Черном море. Это предусматривает план военных учений уровня Украина — НАТО "Объединенные усилия 2020".

Воздушная безопасность крайне важна в наше время на фоне агрессии России против соседних государств. Кремлевская авиация регулярно нарушает воздушное пространство других стран, максимально пренебрегая правилами безопасности.

Как сообщал ONLINE.UA, эсминец с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS Roosevelt 15 сентября срочно направили в Черное море для участия в операциях по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками и партнерами НАТО в регионе. Стоит обратить внимание на то, что это уже шестой визит корабля ВМС США в Черное море с начала текущего года.