Украина уже готовится - у Зеленского отреагировали на новую провокацию Лукашенко

23 сентября мир шокировала новая неожиданная новость — официально стало известно, что белорусский диктатор Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на 10:00 утра 23 сентября ни послы, ни министры об инаугурации не слышали. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста. Что важно понимать, Европейский Союз не признает легитимности Лукашенко и считает результаты выборов президента сфальсифицированными. В этот же день член команды Владимира Зеленского и глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина уже готовится озвучить официальную позицию по поводу тайной инаугурации самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт украинского ведомства.

"Как вы правильно отметили, инаугурация была тайная. Ни один иностранный посол не был приглашен — даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко. Позиция Украины очень четкая — выборы в Беларуси не были свободными честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы будем проводить дополнительные консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", — подчеркнул украинский дипломат.

Команда главы Кремля Владимира Путина также выступила с отдельным заявлением — она заявили, что дата инаугурации исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко — внутреннее дело Минска. Такое мнение озвучил спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Я предпочитаю никак не комментировать, потому что это абсолютно суверенное внутреннее решение белорусского руководства. Если такое решение принято, значит, так считали целесообразным", — сказал представитель Путина.

Песков также стал утверждать, что лично он не имел заранее информации о дате инаугурации Лукашенко. На вопрос, приглашали ли президента РФ Владимира Путина на церемонию в Минск, Песков сказал, что, по его информации, протокольно присутствие иностранных лидеров на церемонии инаугурации белорусского президента не предусмотрено.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 23 сентября, когда Лукашенко провел тайную инаугурацию и незаконно вступил в должность президента, Путин срочно перебросил в Беларусь батальонно-тактическую группу.