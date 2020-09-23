Украинский Кабинет министров готовится к созданию так называемого рынка парниковых газов, этот процесс достигнет 7 лет. разработка такой системы предполагается договоренностями о сотрудничестве с Евросоюзом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса шныряли на правительственном заседании.
По его словам, в случае невыполнения плана появится угроза для бизнеса.
"В рамках соглашения об ассоциации Украина брала на себя обязательства по имплементации ряда документов по противодействию изменениям климата. И это собственно ода из таких инициатив — внедрение рынка парниковых газов. Это на самом деле плюс к репутации Украины", — пояснил Шмыгаль.
Также премьер назвал подобные инициативы требованием сегодняшней жизни. Климатические изменения стали одной из главных тем для человечества в последние годы и месяцы, даже во время пандемии
"Если Украина вовремя не введет систему учета по выбросу газов, то может пострадать бизнес, который будет платить дополнительные налоги для экспорта своей продукции. Эта инициатива будет реализовываться не в течение короткого времени. Это длительный стратегический план на фактически почти 7 последующих лет", — подчеркнул глава правительства.
Кабмин будет разрабатывать финансовый план выполнения стратегии в координации с народными депутатами Верховной Рады.
Как сообщал ONLINE.UA, безвизовый режим между Украиной и государствами Евросоюза не испытывает никаких изменений в ближайшее время, пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль. Даже ситуация с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой не повлияют на договоренности.
Согласно его заявлению, прозрачный конкурс на должности в САП наоборот поддерживают представители официальных Брюсселя и Вашингтона, а именно таковы планы Киева.