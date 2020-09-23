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Почти 7 лет - Швигаль поделился важными планами насчет Украины

Политика | Читати новину українською
Почти 7 лет - Швигаль поделился важными планами насчет Украины Денис Шмигаль (фото — kmu.gov.ua)

Украинский Кабинет министров готовится к созданию так называемого рынка парниковых газов, этот процесс достигнет 7 лет. разработка такой системы предполагается договоренностями о сотрудничестве с Евросоюзом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса шныряли на правительственном заседании.

По его словам, в случае невыполнения плана появится угроза для бизнеса.

"В рамках соглашения об ассоциации Украина брала на себя обязательства по имплементации ряда документов по противодействию изменениям климата. И это собственно ода из таких инициатив — внедрение рынка парниковых газов. Это на самом деле плюс к репутации Украины", — пояснил Шмыгаль.

Также премьер назвал подобные инициативы требованием сегодняшней жизни. Климатические изменения стали одной из главных тем для человечества в последние годы и месяцы, даже во время пандемии COVID-19.

"Если Украина вовремя не введет систему учета по выбросу газов, то может пострадать бизнес, который будет платить дополнительные налоги для экспорта своей продукции. Эта инициатива будет реализовываться не в течение короткого времени. Это длительный стратегический план на фактически почти 7 последующих лет", — подчеркнул глава правительства.

Кабмин будет разрабатывать финансовый план выполнения стратегии в координации с народными депутатами Верховной Рады.

Как сообщал ONLINE.UA, безвизовый режим между Украиной и государствами Евросоюза не испытывает никаких изменений в ближайшее время, пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль. Даже ситуация с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой не повлияют на договоренности.

Согласно его заявлению, прозрачный конкурс на должности в САП наоборот поддерживают представители официальных Брюсселя и Вашингтона, а именно таковы планы Киева.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Денис Шмыгаль, полмтика, испарения, климат, экология, Украина, Кабмин, уряд
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Обновлено:16:11, 23.09.2020

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