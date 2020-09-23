Кабмин обратился к украинцам с важной новостью - что важно знать каждому

В среду, 23 сентября, Кабинет министров Украины наконец принял решение об отмене уплаты пенсионного сбора при покупке квартиры. Оно направлено на то, чтобы украинцы получили возможность приобретать жилье по доступным ценам. Кого и при каких условиях освободили от выплаты этого сбора, сообщил премьер-министр Украины Денис Шиыгаль, передает ONLINE.UA.

"Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением Правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находятся в очереди на получение жилья", — отметил глава украинского правительства.

Как известно, во время оформления у нотариуса договора купли-продажи покупатель квартиры обязан был платить сбор на обязательное пенсионное страхование в размере 1% от стоимости недвижимости. И хотя законодатель освободил от такого сбора лицо, которое приобретает жилье впервые, людям приходилось выплачивать деньги, так как отсутствовал алгоритм, который бы предоставлял возможность проверки информации о первичном приобретении человеком квартиры или дома.

Важно напомнить, что Нацбанк в условиях коронакризиса ожидает массового запуска ипотеки в 4 квартале 2020 при сохранении макростабильности в стране. При этом глава государства Владимир Зеленский ранее утверждал, что коммерческие и государственные банки в Украине будуть давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых, так как сегодня процентные ставки для украинцев непосильные.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин приготовил неприятный сюрприз украинцам — из-за повышения минимальных зарплат многие из граждан больше не смогут претендовать на субсидию, которая частично покрывает расходы на оплату коммунальных услуг.