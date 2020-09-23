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Власть наконец-то объяснила, нужно ли готовиться к новой вспышке коронавируса

Украина | Читати новину українською
Власть наконец-то объяснила, нужно ли готовиться к новой вспышке коронавируса Фото з відкритих джерел

Украинские власти решили успокоить граждан и официально сообщили, что после местных выборов в Украине не будет новой вспышки коронавирусной инфекции — такой оптимистичный прогноз озвучили в киевской Госпотребслужбе. Эту информацию также подтвердил глава ведомства Олег Рубан. Он также обратил внимание на то, что к вспышке приводит только длительное общение в организованных коллективах. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина"

"Выборы — это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. Во время проведения выборов такого общения нет", — подчеркнул Олег Рубан.

По его словам, во время проведения выборов должны соблюдать три вещи: ограниченное общение, проветривание помещений и соблюдения санитарных правил.

"Если комиссия сидит, придерживается масочного режима, помещение проветривается, а происходит общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", — подчеркнул украинский чиновник.

Нельзя также не обратить внимание на то, что слухи о том, что местные выборы в Украине могут перенести, ходят еще с лета. Недавно в партии "Слуга народа" заявили, что законных оснований для переноса или отмены местных выборов нет. Однако недавно главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что в том случае, если 50% территории страны окажется в красной карантинной зоне, это заставит задуматься над тем, стоит ли рисковать и проводить выборы.
 
Как сообщал ONLINE.UA, ранее эксперт предупредил: как только придут морозы, учебные заведения будут массово переходить на тотальный карантин и к этому нужно подготовиться всем украинцам. Специалист добавил, что любое открытие школ может превратиться в "очаг" заражения коронавирусом.
Источник: РБК-Україна Теги: коронавірус, пандемия, новая вспышка коронавируса, Госпотребслужба, местные выборы
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Обновлено:16:11, 23.09.2020

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