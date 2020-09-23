Власть наконец-то объяснила, нужно ли готовиться к новой вспышке коронавируса

Украинские власти решили успокоить граждан и официально сообщили, что после местных выборов в Украине не будет новой вспышки коронавирусной инфекции — такой оптимистичный прогноз озвучили в киевской Госпотребслужбе. Эту информацию также подтвердил глава ведомства Олег Рубан. Он также обратил внимание на то, что к вспышке приводит только длительное общение в организованных коллективах. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина" .

"Выборы — это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. Во время проведения выборов такого общения нет", — подчеркнул Олег Рубан.

По его словам, во время проведения выборов должны соблюдать три вещи: ограниченное общение, проветривание помещений и соблюдения санитарных правил.

"Если комиссия сидит, придерживается масочного режима, помещение проветривается, а происходит общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", — подчеркнул украинский чиновник.