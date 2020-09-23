Полиция заявила об одновременном взломе всех своих сайтов - что происходит

Правоохранительные органы по всей Украине вместе с отдельными органами власти стали жертвами одновременных кибератак. Нападениям подверглись сайты областных полицейских управлений, а также портал совета города Вараш на Ровенщине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные представительства ведомств.

Варашский горсовет через сайт "сообщила" о выбросе радиоактивных веществ на Ровенской АЭС, такое объявление позже опровергли представители предприятия и власть.

Почти одновременно на сайте львовской полиции заявили о гибели якобы трех военнослужащих, инцидент "произошел" в зоне проведения международных военных учений Rapid Trident-2020 .

Николаевские правоохранители проинформировали о внезаконном вмешательства в работу официального сайта, поэтому его временно решили отключить. Согласно неподтвержденным данным, к этому портал обнародовал подробности вымышленного ДТП с 5-ю жертвами.

На Херсонщине полиция объявила о гибели нескольких военных советников из армии Соединенных Штатов, эти потрясающие новости уже опровергнуты на официальном уровне.

Также под ударом злоумышленников оказался центральный сайт Национальной полиции.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация. Сайт Национальной полиции Украины временно отключен", — отметили правоохранители.

В ведомстве призвали отслеживать новости благодаря аккаунт в Facebook.

Как сообщал ONLINE.UA, 17 сентября на Андреевском спуске, что в центре Киева прогремел взрыв в ресторане "Канапа" — пока сообщается о по меньшей мере двух пострадавших. По предварительным данным, взорвались газовые баллоны.