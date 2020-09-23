Другого выхода нет - у Меркель выступили со срочным заявлением

23 сентября Александр Лукашенко провел тайную инаугурацию и незаконно вступил в должность президента. Страны Евросоюза, которые не признают легитимность президентства Лукашенко и считают выборы в Беларуси сфальсифицированными, отреагировали на это скандальное решение. После официальных заявлений Литвы и Словакии, на решение Лукашенко объявить себя президентом отреагировала команда канцлера Германии Ангелы Меркель. В Берлине заявили, что Меркель не признает Лукашенко президентом Беларуси, поэтому ему не стоит рассчитывать на ее поздравления. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт также подчеркнул, что Лукашенко даже после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность. Зайберт добавил, что за действиями Лукашенко последуют неминуемые санкции ЕС, на которых настаивает Германия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

"Эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия публики, это уже показательно. Вернемся к президентским выборам 9 августа. Они, как мы тогда говорили, никаким образом не соответствовали минимальным требованиям демократических выборов, они не были ни справедливыми, ни свободными, поэтому, как говорила канцлер, мы не можем признать результаты этих выборов. В соответствии с этим Лукашенко также и после сегодняшней церемонии не может претендовать на демократическую легитимность", — заявил Зайберт на брифинге.

Он напомнил, что требования Германии к Лукашенко остаются прежними. Берлин требует прекратить жесткое насилие над белорусами во время протестов, освобождения всех заключенных и диалога режима Лукашенко с народом и оппозицией.

"Наше требование, несмотря на то, что сегодня произошло, остается тем же. Применение со стороны Лукашенко и его силовым аппаратом жестокого насилия против мирно протестующих должно быть закончено, должно прекратиться превращение мирных демонстрантов в политических заключенных, с которым отвратительно обращаются за стенами тюрем, иными словами — освобождение всех политических заключенных. В-третьих, нужен национальный диалог. Другого выхода из этого кризиса нет", — добавил Зайберт.

На вопрос, поздравит ли Меркель Лукашенко со вступлением в должность, Зайберт заявил, что Лукашенко не стоит на это рассчитывать.

Как известно, инаугурация Лукашенко состоялась сегодня во Дворце независимости в Минске. Церемонию не транслировали телеканалы, а режим Лукашенко до последнего скрывал дату церемонии. Лукашенко на мероприятии назвал день своей инаугурации днем "убедительной и судьбоносной победы". В Координационном совете белорусской оппозиции сравнили инаугурацию Лукашенко с воровской сходкой для коронации, на что последует незамедлительный ответ в виде протестов белорусов.

Как сообщал ONLINE.UA, Литва и Словакия назвала тайную инаугурацию Лукашенко фальшивым фарсом, за которым последуют неминуемые последствия.