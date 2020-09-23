Ушел на пенсию - Тихановская безстаршно высмеяла Лукашенко

Известная белорусская оппозиционерка и главная соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская назвала его тайную инаугурацию фарсом и обратила внимание на то, что отныне его нельзя считать легитимным президентом. Как уже упоминалось ранее, 23 сентября белорусский диктатор тайно провел церемонию инаугурации. Белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции протеста после тайной "инаугурации". Власти ЕС подчеркнули, что не признают легитимность Лукашенко и считают результаты выборов президента сфальсифицированными. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Телеграмм-канал Светланы Тиханоской.

"Это попытка признать себя легитимным привела лишь к тому, что предыдущие его полномочия завершились, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, является фарсом. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию. Это означает, что его приказы силовикам больше не легитимны и не должны выполняться. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, которого избрал белорусский народ. И сейчас наша задача — вместе построить новую Беларусь", — отметила белорусская оппозиционерка.

Политик также добавила, что во время визита в Брюссель убедилась, что члены Европейского Союза поддерживают белорусский народ в его стремлении остановить насилие, провести новые, честные и прозрачные выборы, и обещают помощь стране после победы демократии.

Стоит обратить внимание на то, что президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что его страна не признает Александра Лукашенко законным лидером Беларуси, и церемония инаугурации в Минске не меняет этой ситуации. Политик добавил, что президентские выборы в Беларуси в августе не были свободными, поэтому Литва поддерживает проведение нового голосования.

"Литва не признает Лукашенко законным лидером Беларуси. Выборы 9 августа в Беларуси не были свободными, справедливыми и демократичными. Ни секретные, ни помпезные церемонии не смогут опровергнуть этот бесспорный факт и создать иллюзию легитимности... Мы за новые демократические президентские выборы с участием международных наблюдателей", — подчеркнул лидер Литвы.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского отреагировали на новую провокацию Лукашенко.