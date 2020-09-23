У Зеленского готовят крайне неприятный сюрприз России - все подробности

В команде украинского лидера Владимира Зеленского отреагировали на планы российского онлайн-ретейлера Wildberries выйти на украинский рынок. Глава Минкульта Александр Ткаченко предложил ввести санкции против Wildberriesм и других российских онлайн-сервисов, так как они пропагандируют и предлагают украинцам продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом. С такой инициативной министр культуры выступил на заседании правительства 23 сентября, передает ONLINE.UA.

"Предлагается протокольное поручение Кабинету министров рассмотреть возможность применения специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, которые предлагают продукцию разного рода и контент российского производства", — заявил Ткаченко, предложив разработать санкции против российских онлайн-сервисов Минкульту, МинВОТ и Минрегиону.

Как известно, интернет-магазин одного из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries начал работать в Украине 21 сентября. Клиентам в Украине предлагают более 3 млн наименований товаров, среди которых — продукция российских компаний. Украинцы возмущены тем, что российские товары продают в Украине. Особенно их возмутили футболки с Путиным, символикой России и СССР, которые представлены в каталоге сервиса.

Важно добавить, что Wildberries является крупнейшим российским онлайн-ритейлером — его основательницей и гендиректором является Татьяна Бакальчук, которая занимает первое место в списке самых богатых женщин России по версии Forbes. Сервис уже работает в семи странах, кроме Украины: в России, Польше, Словакии, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Ткаченко поручил проверить заявление запрещенной российской соцсети "ВКонтакте" об обходе блокировки в Украине и при необходимости предпринять срочные меры, чтобы недопустить проникновения дезинформации из ВК.