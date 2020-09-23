Эксперт шокировал прогнозом об усиленном карантине в Киеве - к чему готовиться

Киев недавно отнесли к "оранжевой зоны" карантина за высокого уровня заболеваемости COVID-19 . В Держспоживслужби считают, столица может остаться в этом режиме по крайней мере несколько месяцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам руководителя учреждения Олега Рубана, усиленные ограничения в Киеве могут бут действующими даже до марта.

"Сегодня (23 сентября — ONLINE.UA) наблюдается стабилизация ситуации, потому что заканчивается период отпусков, и те, кто был инфицирован с 1 сентября, — они уже прошли инкубационный период", — пояснил эксперт.

Впрочем, уже на следующей неделе местные власти и специалисты предполагают увеличение уровня заболеваемости.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связано с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в" оранжевой "зоне до марта по самым оптимистическим прогнозам", — добавил Рубан.

Напомним, адаптивный карантин, который распределяет регионы Украины по четырем зонам, ввели летом. Наименее строгая "зеленая" предусматривает минимальный пакет ограничений — маски в общественных месяцам, транспорте и т.д., однако наиболее строгая "красная" — это заблокирован общественный транспорт, закрыты гастрономические заведения и ТРЦ. Все в духе карантина в начале весны.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть решила успокоить граждан и официально сообщила, что после местных выборов в Украине не будет новой вспышки коронавирусной инфекции — такой оптимистичный прогноз озвучили в киевской Держспоживслужби.

Эту информацию подтвердил глава ведомства Олег Рубан. Он обратил внимание, что к возгоранию приводит только длительное общение в организованных коллективах.