Давайте серьезно - команде Зеленского выдвинули новые жесткие требования

Официальный Будапешт выдвинул новое требование украинским властям. Так, глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто в Ужгороде во время совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой отметил, что переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и украинского лидера Владимира Зеленского возможны в случае достижения результатов в переговорах двусторонних комиссий по ряду вопросов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт венгерского МИД.

"К этой встречи нужно относиться серьезно, чтобы она не была бессмысленной. Сначала мы хотим достичь предварительных договоренностей о добрососедских отношениях, для этого важны результаты заседаний комиссий, о которых говорил господин Кулеба. Если эти заседания будут успешными, мы сможем договориться о встрече лидеров стран", — подчеркнул венгерский дипломат.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что в ближайшее время запланированы встречи трех комиссий: по вопросам национальных меньшинств, по вопросам образования и по вопросам трансграничного сотрудничества.

"Мы также договорились структурировать наше взаимодействие по вопросам программ сотрудничества, которые реализует Венгрия в Закарпатской области. Мы также договорились безотлагательно провести бизнес-форум украинских и венгерских компаний под эгидой наших министерств", — подчеркнул украинский дипломат.

Его венгерский коллега раз пообещал, что официальный Будапешт откажется от блокирования встреч по Украине в НАТО, как только "закарпатские венгры сообщат нам о том, что вопрос языкового закона и закона об образовании были решены положительно для них".

Что важно понимать, Украина и Венгрия в последние годы столкнулись с определенным дипломатической кризисом, Будапешт требовал от Киева расширения прав и возможностей венгерской сообщества на Закарпатье. Между тем в украинском правительстве говорят — никаких ограничений в этом вопросе не существует.

Как сообщал ONLINE.UA, официальный Будапешт наконец решил кардинально модернизировать систему ПВО страны — с этой целью Венгрия планирует закупить оружие в США.